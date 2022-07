Igyekezett, de kapott-e megfelelőt? Ez volt a legégetőbb kérdés. No meg az, hogy volt-e elegendő tűzifa, szén a telepeken, vagy sorba kellett állni érte. A sorbaállás ugyan megvolt, de nem azért, mert nem volt elég tüzelő, hanem azért, mert sokan vásároltak. A vépi úti Tüzépen ugyancsak nagyüzemet talált 35 évvel ezelőtt az oda érkező.

Szénhegyek mindenütt, lovaskocsikkal is érkeztek a tüzelőért

Forrás: VN/archív

Szénporért szenet

Sokan megjegyezték, hogy poros volt a szén, baj volt a fajtával és a minőséggel. A tüzelőanyagoknál az okozta a gondot, hogy rengeteg volt a brikett, kevesebb a keresett oroszlányi, dudari, felsőgallai darabos szén. Augusztus 20. után újabb 21 vagon brikett érkezett, s csak három vagon ajkai, illetve oroszlányi. Jó lett volna, ha a vásárlók kevésbé idegenkedtek volna a brikettől. Annál is inkább, mert a prognózis szerint a brikett javára nőtt az arány a jövőben; ebből a fajtából volt több, a darabosból pedig kevesebb.

Szó mi szó, rengeteg volt a szén, de sok volt a por is. Nem kupacok, hanem hegyek sorakoztak szénből, brikettből a telepen. Külön brigád rostálta a szenet, megállapodásuk volt ugyanis a bányákkal, hogy a kirostált port visszavették és jó szenet küldenek érte. A tüzépesek ugyanezt tették a vevőkkel; amennyiben valaki kirostálva visszaküldte a szénport, becserélték rendes szénre. Ez az, amit maximálisan tehettek a vásárlókért. Egyébként szabvány írta elő, mennyi lehetett a por a szénben, a vevő ennek megfelelően reklamálhatott.

Tölgy, bükk, gyertyán

Az említett gondokkal együtt szén volt elég, tűzifából is bárki korlátlan mennyiséget vásárolhatott. Tölgy, bükk, gyertyán a legjobb minőségben állt rendelkezésre. Folyamatosan érkeztek az újabb tüzelőszállítmányok, így elegendő tüzelőhöz juthattak a megyeszékhely vásárlói.

Meg is volt az okuk azoknak, akik megtöltötték a pincéiket, hiszen folyamatos hideg, csapadékos téli idő tartotta fogságban a Kárpát-medencét 1987 év elején. A nagy mennyiségben lehullott hó és az erős szél megtette a magáét: a megye közútjainak 90 százaléka nehezen vagy egyáltalán nem volt járható. A több napos erős lehűlés (-15, -25 fok) hatására elfagyott néhány vízrendszer. Néhány településen nem volt villany, és a telefonok sem működtek. Az áramellátás több községben is akadozott. A községi tanácsok elrendelték a közmunkát, hogy a rendkívüli helyzetben a hóakadályokat elhárítsák. A nagyobb vasi vállalatoknál 18-30 százalékos termeléskiesést regisztráltak a munkahelyükre be nem jutó dolgozók miatt. Vélhetőleg a tüzelőanyag-vásárlókban még benne élt a nem is olyan régi téli emlék képe.