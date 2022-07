– A péntek számunkra nagyon fontos nap lesz – szögezi le rögtön Albert Attila, Magyarszombatfa polgármestere, elismert fazekasmester. – Szakmai napot tartunk Biztos jövő, vagy végjáték címmel, amelyen a magyar fazekasság jelene és jövője kerül szóba. A tanácskozáson részt vesz V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, az Agrárminisztérium és a Nébih szakemberei, a hazai szakmai szervezetek, az iparkamara és a fazekasság képviselői, valamint kerámiaiparialapanyag-forgalmazók is.

– Külön öröm és megtiszteltetés, hogy a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti kollégiumát 34 fővel köszönthetjük a XXI. fazekasnapokon – tette hozzá a polgármester. Szombaton és vasárnap – a vásár két fő napján – is lesz kulturális műsor, emellett korongozási bemutatók, versenyek és látványégetések is várják a látogatókat. Pénteken este hagyományos fatüzes boglyakemencében égetnek, szombaton pedig redukciós égetési bemutató lesz. Idén negyven fazekas alkotó, alkotói közösség, -műhely érkezik a rendezvényre, rajtuk kívül szép számban lesznek helyi terméket árusítók is – tájékoztatott a polgármester. Szarvas József színművész jóvoltából fát is ültetnek, Petőfi híres körtefájáról kerül egy csemete Magyarszombatfára.