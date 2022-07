KSV Kapfenberg–Szombathelyi Haladás 1-1 (0-1). – Az 57. percben félbeszakadt. Kapfenberg, 50 néző, felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Szombathelyi Haladás: Verpecz – Simut, Hursán, Németh M., Bosnjak – Csernik, Csilus, Doktorics – Horváth R., Sipos Z., Borvető. A szünetben Pálfi, Bolla, Devecseri, Nyíri, Tarján, Zvekanov, Nagy R., Bartusz állt be. Edző: Németh Szabolcs.

A Haladás második nyári felkészülési-mérkőzésén a legutóbbi 16 csapatos osztrák másodosztály 11. helyén végzett KSV Kapfenberg otthinában lépett pályára.

Mindkét csapat nagy lendületettel kezdett, keményen, határozottan futballoztak a csapatok. Az osztrákok és a szombathelyiek is többször letámadtak, ám a vendégeket ez nem zavarta, többször is szépen kihozták a labdát a hazai csatárok mellett. Aztán fokozatosan fölénybe kerültek a zöld-fehérek, több veszélyes támadást is vezettek és néhány helyzetet is kidolgoztak. Így cseppet sem volt meglepő, hogy a 36, percben megszerezte a vezetést a Haladás. Simut futott el remekül a hazaiak térfelének bal oldalon, pontosan középre lőtt labdáját Borvető hét méterről laposan a jobb sarokba helyezte (0-1). A félidőből hátralévő időben kiegyenlített játék folyt a pályán.

A szünetben Németh Szabolcs vezetőedző mind a nyolc cseréjét pályára küldte. A 48. percben Borvető megszerezhette volna saját és csapata második találatát, de kecsegtető helyzetből leadott lövését az utolsó pillanatban blokkolta a hazaiak védője – a labda szögletre pattant. Az 51. percben aztán egy szöglet utáni fejesgóllal egyenlítettek az osztrákok (1-1). Az 57. percben sajnálatos esemény történt. A hazaiak középső védője és a szombathelyiek közelmúltban igazolt szerb-magyar középpályása, Vanja Zvekanov ugrott fel fejelni egy labdáért, egy kicsit ütköztek a levegőben és a Haladás futballistája olyan rosszul ért talajt, hogy már akkor látni lehetett: itt bizony nagy a baj. Zvekanov hangosan üvöltött és a bal bokáját fogta. A középpályáshoz mentőt hívtak, a személyzet infúziót adott és nagy fájdalmai miatt el is altatta a futballistát, majd kórházba szállította. Egyelőre nem tudni a pontos diagnózist, vélhetően Zvekanov bokája, vagy a boka feletti része sérült meg súlyosan – elképzelhető, hogy eltört, de erről pontos diagnózis csak később várható. A játékvezető mindenesetre a súlyos sérülés miatt az 57. percben félbeszakította a mérkőzést.

Németh Szabolcs: – Küzdelmes, harcias meccs volt, sok párharccal, ütközéssel. Az első félidőben több szép támadást vezettünk, egy ilyen akció után szereztük meg a vezetést is. A második félidőben történt súlyos sérülés valamennyiünk et megviselt, Vanjának jobbulást kívánunk és bízunk abban, hogy mielőbb felépül.