Garamszegi Kristóf, a csehimindszenti Takarmányszerviz Kft. ügyvezetője elfoglalt ember. Egyik tárgyalásról megy a másikra, ügyet intéz, ha éppen van szabadideje, akkor a Vasváron épülő új családi háznál van. A beszélgetés előtt többször is egyeztettünk, időpontot tettünk át és vissza, végül abban maradtunk, találkozzunk félúton, Körmenden. Egy kávéra jók leszünk! – Echte budapesti vagyok, a II. kerületben nőttem fel – mondja a harmincéves Garamszegi Kristóf.

– A nyarakat azonban Pomázon, a nagyszüleimnél töltöttem. Innen a föld, a növények, az állatok szeretete. Már csak a sváb felmenők révén is, mindig érdekelt a mezőgazdaság. Nagybátyám Csehimindszenten üzemeltette a takarmány-előállító üzemet, a cégbe idővel édesapám is betársult. Jómagam pedig az iskola, főiskola mellett sajátítottam el ennek a mesterségnek a csínját-bínját. A vállalkozásnak már én vagyok a vezetője, de mind a mai napig bármikor fordulhatok édesapámhoz jó tanácsért. A segítségét ugródeszkának használta. Kis üzem a miénk, ezért arra törekedtem és ezt láttam a szüleimtől is, hogy több lábon álljunk. Amit lehet, mi saját magunk végzünk el: legyen szó földművelésről, állattenyésztésről vagy éppen az építőipari munkákról. Tizenöt munkatársunk van. Sokkal nagyobbra nem is szeretnénk nőni, mert akkor már elvész a családias jelleg. Az elmúlt években a takarmánykeverés mellett mintegy ötven hektáron gazdálkodnak is. A saját gabonából előállított eleséget negyven magyar tarka szarvasmarhával etetik meg. A húst pedig a saját panziójukban, éttermükben készítik el. A cél, hogy megvalósíthassák a farmtól az asztalig alapelvét. Ez lehet a fenntartható turizmus alapja.

– Az elmúlt években három parasztházat vásároltunk meg és újítottunk fel teljesen. A munka nem áll meg, hiszen most is több ingatlan megszépítése történik – folytatja. – Nagy büszkeségünkre megkaptuk a négy napraforgós jelzést. Ez azt jelenti, hogy a házak korhűek, de bennük minden kényelmi funkció megtalálható. Fontosnak tartjuk a helyi értékek megmentését, ezért is keresünk még most is régi vályogházakat. A közeli Oszkón a pincesoron van egy pincénk. A jövőben mi is szeretnénk bekapcsolódni a helyi turisztikai attrakciókba. Számomra nagy büszkeség, hogy az éttermünk megnyitása után két hónappal már írt rólunk a rangos hazai turisztikai szaklap. Garamszegi Kristóf azt mondja: tíz éve él Vas megyében, tíz éve szerelmese ennek a vidéknek. – Mivel fiatalságom a fővárosban töltöttem, így nagyon is jól tudom, hogyan gondolkodik a budapesti ember – teszi hozzá.

– Ismerem az igényeiket, tudom, mi mindent várnak el azért, hogy hajlandóak legyenek pénzt költeni. Ezen feltételeket szeretném megvalósítani Vas és Zala megye határán. Azt is vallom, most már a helyiek is megengedhetik maguknak, hogy elmenjenek étterembe és egy jót vacsorázzanak. Ha mindez kiegészül a fővárosi vendégekkel, akkor jövedelmező lehet üzemeltetni a vendégházakat, a panziót. A budapesti ember pihen a szép tájban, kiélvezi a csendet, a nyugalmat, miközben a megszokott életéről sem kell elmondania. Szeretnék hidat építeni a főváros és a vidék közé. – Csehimindszent Mindszenty József bíboros szülőfaluja – folytatja.

– Az ő élete, munkássága ösztönöz arra, hogy ápoljuk emlékét. Felmerült az is, hogy egy emlékházat, zarándokhelyet alakítsunk ki. Ebben szeretnénk majd együttműködni a helyiekkel és az önkormányzattal. A párom és a szülei is vasvári lakosok, így egy pillanatig sem volt kérdés, hogy ott képzeljük el a közös jövőt – tér ki a családi életére Garamszegi Kristóf. – Már épül a közös családi házunk. Budapest nyüzsgő nagyváros lett, Vasvár a legjobb város számomra. Sem nem túl nagy, se nem túl kicsi; minden megvan, ami egy fiatal család számára fontos. Ahogy beszélgettünk a szüleimmel, azt érzem rajtuk, hogy nyugdíjas korukra ők is maguk mögött hagyják Budapestet, és valahol a közelben szeretnének élni.