Dömölki Lajos olyan szépen felújított egy 1961-ben készült csehszlovák Zetor Super 50-et, mintha az most gördült volna le a gyártósorról. Kitolatott vele a garázsból a kedvünkért. Azonnal látszott a tulajdonos és a gép közötti szeretetteljes viszony, ami a sikeren és a büszkeségen túlmutat: a Zetor már tulajdonképpen családtag, hiszen 33 évvel ezelőtt, 1989-ben vásárolta, felújította, eladta, majd öt éve visszavásárolta.

Ilyen volt a Zetor, amilyen ez a régi traktor

Forrás: Unger Tamás

- 1986-tól gazdálkodtam, ahhoz kellett a Zetor. De amikor 1998-ban megműtöttek gerincsérvvel, abbahagytam a gazdálkodást – mesélte Dömölki Lajos, Tokorcs volt polgármestere. - A Zetor a családban maradt, a feleségem unokabátyja vette meg Kemenesmagasiban, aztán amikor tizenöt év múlva másik gépre cserélte, megkérdezte, hogy kell-e, és akkor jutányos áron visszavásároltam. Akkor már olyan állapotban volt, hogy fel kellett újítani. Mivel nagyon kedveltem ezt a gépet, rászántam az időt, energiát.

Forrás: Unger Tamás

Dömölki Lajos a motort Orgoványra vitte, Kecskemét mellé egy idős bácsihoz, de minden egyebet maga újított fel, sárvédőket, kipufogót készített. A hiányzó alkatrészeket Szlovákiából szerezte be, a gumikat Ausztriából. Minden alkatrészt lecsiszolt, újrafestett, úgy rakta össze belőlük a Zetort. A vezetékeit kicserélte, új tetőt kapott, minden eredeti rajta, csak a dinamó nem. Amint mondta, nyugdíjas, sok szabadideje van, szívesen foglalkozik a ház körül található más régi eszközök felújításával is. A garázsban vár egy másik régi traktor is a jobb sorsra, talán egyszer az is új köntösben jelenhet meg, hasonlóan a már elkészült szuperzetorhoz, amely 61 esztendős, és a maga nemében gyönyörű.