A közösség ünnepelt, mert kicserélték a templom tetejét, megújult benne az orgona és a harangok. A gyülekezeti ház számára vizesblokkot alakítottak ki. Az ünnepi alkalomból Szemerei János evangélikus püspök hirdetett igét, kiemelve, hogy a környékbeli települések evangélikus hívőinek is itt van a helye. Kende László lelkész beszámolt a munkálatokról; így arról is, hogy a tetőzet az egyházi épületek felújítása pályázat segítségével újult meg, tizenötmillió forintot nyertek. De nem volt elég, cserépjegyet lehetett vásárolni, így több mint 1,2 millió forint jött össze. Volt százezer forintos adomány, és vásárolt cserépjegyet alsós kisgyermek is kétszáz forintért. A köszöntők között V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos úgy fogalmazott: a települések sorsát nemcsak az határozza meg, hogyan tudjuk felújítani, bővíteni az épületeinket, hanem az is fontos, hogy az idő vasfoga ne kezdje ki a templomainkat. Öröm látni, hogy Kissomlyó nemcsak külsejében, hanem lelkiekben is megújul.