Felléptek a helyi Jump for Fun ugrókötelesek, látványos bemutatót tartott a szombathelyi Kangoo csoport és a zalaegerszegi Galaxy akrobatikus rock and roll formáció, szép dalcsokrokat adott elő a Gersekaráti és az Andrásfai Tőzike Dalkör, a Vasvári Ifjúsági Fúvós zenekar pedig könnyed nyári dallamokat játszott. Az örökifjú Soltész Rezső dalaival elvarázsolta a nagyszámú hallgatóságot.

Forrás: VN/Martinov Zoltán

Nagy sikert aratott a Novel Zone együttes koncertje. A focikedvelők sem maradtak szórakozás nélkül, hiszen a helyi női futballcsapat női tornát szervezett öt csapat részvételével; délután a fiúk is játszottak a pályán. Mindezek mellett volt még kosárkörhinta, számos fajáték és ugrálóvár a kisebbeknek, a bátrabb felnőttek pedig tréfás ügyességi vetélkedőkön mérhették össze tudásukat. A közös főzés sem maradt el, a helyi közösségek főzőcsoportjaihoz csatlakoztak Andrásfa és Petőmihályfa főzői is, így változatos kínálat adódott a jobbnál jobb étkekből.

A jóízű falunapi ételeket kürtöskalács, fagyi, édesség- és büfékínálat is kiegészítette. A rendezvényre látogatók katonai bemutatót is nézhettek, és kipróbálhattak többféle eszközt, továbbá megismerkedhettek egy tűzoltóautó felszerelésével. A kézművesség iránt érdeklődők a mesterség fortélyait kísérhették figyelemmel egy bőrkészítőnél. A kirakodóvásárban igényes portékák közül lehetett válogatni. A programsorozatot a Légió együttes fergeteges bálja zárta. A fesztiválhangulatú rendezvény a szórakozás és kikapcsolódás mellett lehetőséget adott egy-egy jóízű beszélgetésre is, ami sokaknak jólesett a korábbi hosszabb kényszerű bezártság után.