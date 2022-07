Kiss András arról is szólt, hogy a bölcsődének való telket már évekkel ezelőtt megvásárolta az önkormányzat, majd elindultak egy százszázalékos támogatású pályázaton, amit sikeresen meg is nyertek – ennek eredményeképpen 216,65 millió forintból épülhetett meg az intézmény. Hozzátette, bár több akadállyal is szembe kellett nézniük az építés során, a többletköltségeket az önkormányzat magára vállalta, így végül gond nélkül elkészülhetett az épület. Azóta szakképzett személyzettel töltötték fel a bölcsődét. Bízik benne, hogy ahogyan neki kedves emlékként megmaradt gyermekkori gyógyítójuk és a gyermekintézmények vezetőjének, dr. Magyar László, Laci bácsinak a képe, olyan jó szívvel fognak visszaemlékezni a mai gyermekek is nevelőikre.

Beszédét követően a bölcsődés gyerekek adtak műsort, majd V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos mondta el avató beszédét.

- Nincs annál nagyobb motiváció, mint amikor az ember a jövőt építi. És azzal, amikor egy felújított vagy új bölcsődét vagy óvodát nyitunk meg, azzal az egyik legnagyobb és legszebb lépést tesszük meg a jövő felé – fogalmazta meg, majd hozzátette: a kormány családpolitikájának továbbra is lényeges célja, hogy ösztönözze a gyermekvállalást és hozzájáruljon a gyermeknevelés költségeihez. Ezt biztosítják a családi adókedvezmények, a bővülő családtámogatás, az otthonteremtés támogatása és a folyamatosan bővülő bölcsődei férőhelyek is.

A rendezvényen részt vett Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Marton Ferenc, a Közgyűlés alelnöke is. Marton Ferenc beszédében kiemelte: bár a legtöbb, a közelmúltban felújított vagy megépült jánosházai intézmény átadóján jelen volt, a legnagyobb örömet mégis a bölcsőde átadója okozta a számára, ugyanis az 1992-ben megszűnt intézmény megmentésén maga is sokat munkálkodott. Külön üdvözölte, hogy annyi fiatal telepedett le mostanában Jánosházán, hogy szükségessé vált egy új bölcsőde építése.