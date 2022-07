A workshop tucatnyi részvevője háromféle lisztből, búza-, hajdina- és kamut lisztből készített metélteket a foglalkozás során. A búzaliszt mindenki számára ismerős volt a hajdinával együtt, hiszen utóbbi is nagy népszerűségnek örvendett korábban a Rába-vidéken, többek között gánica és málé is készült belőle. A hajdinát amúgy a legtöbbször gabonafélének vélik, pedig valójában egy olyan növényről van szó, ami akár egy méter magasra is meg tud nőni, levelei pedig szívalakúak. Ez a félreértés annak köszönhető, hogy lisztes magját hasonlóan szokták fogyasztani, mint a búzát. Ezzel együtt pedig szuper alternatívája is a búzának, hiszen gluténérzékenyek is bátran ehetik.

A kamut, azaz khorasan búza egy ősi búzafajta, a gabonafélék fáraójának is nevezik. Elsősorban az amerikai kontinensen fogyasztják, de ma már bioboltokban, speciális üzletekben itthon is sok helyen beszerezhető. Szlovéniában 10-15 éve van a köztudatban. A hagyományos búzához képest valamivel alacsonyabb a szénhidrát- és élelmirost-tartalma, és magasabb a fehérje-, zsír-, valamint az ásványianyag-tartalma. A khorasan búza glikémiás indexe a durumbúzához hasonlóan a hagyományos búzáénál alacsonyabb, így cukorbetegek, fogyni vágyók étrendjébe is beilleszthető.

A workshopon Polonca Leskovar-Mesaric maribori élelmiszeripari mérnök elmondta, hogy tésztakészítésnél egy kiló liszthez 9-10 tojás dukál. A műhelyben kisebb mennyiséggel dolgoztak, 44 dekagramm liszthez adtak négy tojást és a titkos hozzávalót, az 1,5 evőkanálnyi olívaolajat.

A műhelymunka során olyan eszközöket - tésztavágókat, tésztakészítőket - használtak, amelyek kis helyen elférnek, és a családi háztartások számára is könnyen beszerezhetők, ezzel is ösztönözve a résztvevőket a házi tészta készítésére.

A tésztakészítő workshopot meglátogatta Metka Lajnšček főkonzul és Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke is.