Az egyhetes napközis jellegű táborban a gyermekek megismerkedhetnek a helyi értékekkel, a különböző kézműves technikákkal és népi játékokkal. A programok között szerepelnek csapatépítő játékok, közös mesefilmnézés, strandolás és barangolás a Hegyháton. Bohárné Szabó Mónika táborvezetőtől megtudtuk, hogy a táborban ötéves a legfiatalabb, tizenhárom esztendős a rangidős résztvevő.

Forrás: Szendi Péter

A Vasvár Népfőiskola az idén először rendez tábort, a program összeállításakor a szervezők a változatosságra törekedtek. Az első napon az ismerkedésé volt a főszerep, de légvár is a gyerekek rendelkezésére állt, ez volt a kedvenc a nyitó nap folyamán. Kedden a művelődési központban volt közös mesenézés, majd kézműves foglalkozást tartottak batikolással és krumplipuska készítéssel. Szerdán a helyi értékeket térképezik fel a táborozók, meglátogatják a múzeumot és városnéző sétán vesznek részt. Csütörtökön az oszkói szőlőhegyen kalandoznak, ott is lesz kézműves program és különféle játékok. Pénteken, a tábor záró napján közös sütés-főzéssel indul a nap, délután pedig a vasvári strandon fejezik be a hetet fürdőzéssel és egészséges csemegék kóstolásával. A strandon Takács Judit tartásjavító tornát is tart a gyerekeknek.