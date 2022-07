– A szövetségünk kezelésében lévő horgásztavakon és folyóvizeken a nagy meleg ellenére nem tapasztaltunk eddig olyan mértékű halpusztulást, ami aggodalomra adhatna okot – hallottuk Puskás Norberttől. Mint mondta, az természetes, hogy néhány hal tavasszal és nyáron is elpusztul, de ez esetükben minimális mértékű, hiszen összesen több ezer kilogramm található vizeikben.

Problémát okoz viszont a hőség és a csapadékhiány a nekik beszállító haltermelőknél. A tél és a tavasz egyaránt csapadékban szegény időjárást hozott. Az aszály miatt a nagyobb halastavakban nincs elég víz a haltermeléshez, így azok csökkent kapacitással működnek, sőt az országban vannak olyan tavak is, amelyek a csapadékhiány miatt teljesen kiszáradtak. Több tógazdaság tehát a vízhiány miatt kényszerűen visszafogta a termelést. A termelés csökkenése pedig az ágazati előrejelzés szerint országosan kihat majd a haltermelési eredményekre is.

Szakmai lapjában (Halászati Lapok) erről számol be a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet is: mint írják, helyenként akár 1-1,5 méter víz hiányzik a tavakból, amelynek következtében több termelő nem tudta kihelyezni tavasszal a tenyészanyagot, vagy arra kényszerült, hogy a már kihelyezett halat visszahalássza. Tagjaik május végi adatszolgáltatása szerint országosan összesen 6248,5 hektár halastó érintett a vízhiányban. A 42 tóegységből összesen 33 463 983 köbméter víz hiányzik a haltermelésre alkalmas üzemi vízszinthez képest.

Az említettek okozhatnak tehát a piacon némi halhiányt az idén nyáron, amikor egyébként sem könnyű a nagy melegben szállítani a halakat a telepítésekhez. Az időjárási körülmények és dráguló takarmányozási költségek miatt a halak ára közel 50 százalékot emelkedtek, ami nagy kihívás elé állítja a horgászszerveteket is az éves halasítási terveik teljesítésében.

– Előfordul, hogy a horgászvizekbe telepítendő halakat azért nem tudjuk elegendő mennyiségben megvásárolni, mert nem áll rendelkezésre annyi, amennyire szükségünk lenne, vagy ha van, akkor is csak kisebb tételben tudunk szállítani a meleg miatt. A horgászvizeinkbe nyáron alkalmanként 3-5 mázsa közötti halmennyiséget telepítünk, hiszen az autók tartályaiban így biztosítható, hogy 200-300 kilométert utazva is élve érjenek célba a halak – magyarázta az ügyvezető elnök.

Horgászati szempontból azt tapasztalják, hogy a pecások ilyenkor inkább hajnalban vagy késő este mennek ki a tavakra. Olyankor jobb a halak kapókedve és a horgászok számára is komfortosabb a hőmérséklet a vízpartokon. Nemcsak a strandolóknak kell ugyanis elővigyázatosnak lenniük a napvédelemmel, hanem a horgászoknak is: az erős UV-sugárzás nem kíméli az embert sem, aki a vízparton tölti a szabadidejét – hívta fel a figyelmet.

És ha már horgászat, Puskás Norbert örömteli hírről számolt be: a horgászlétszám vonatkozásában a 2020. évi rekord 11 082 fős felnőtt és gyermek horgász létszámukat 2021-ben is sikerült tovább növelniük 11 524 főre. Jelenlegi információk alapján már az idén is 11 200 körül jár a létszám, ami azt mutatja, hogy továbbra is töretlen a horgászat iránti kedv a megyében. A sporthorgászat feltételeinek megteremtése mellett a természetvédelem, a hal és élőhelyének védelme, az ifjúságnevelés, valamint a horgászturizmus fejlesztése kapja a fő hangsúlyt szervezetük működésében. Érdekképviseleti tevékenységüket pedig a Magyar Országos Horgász Szövetség tagjaként látják el.