Számos önkormányzati szolgáltatási díj emeléséről döntött hétfőn a közgyűlés baloldali többsége: augusztustól a belvárosban óránként 600 forintért parkolhatunk, tegnap óta pedig 40 százalékkal drágultak a belépőjegyek a Kalandvárosba és a Tófürdőre is. Más városokban is emelik a díjakat – hangzott el többször a közgyűlési vitában.

Így Cser-Palkovics András, székesfehérvári polgármester Facebook-bejegyzéséből is olvasott fel részletet Nemény András, Szombathely polgármestere. Abból megtudtuk, hogy Székesfehérváron a kormánypárti városvezetés a mostani döntéseit annak megfelelően hozta meg, hogy az önkormányzati közszolgáltatásoknak mindig működniük kell, az intézmények nem állhatnak le. Cser-Palkovics András arról is írt: „Fontos leszögezni, hogy mely területeken nem hajtunk végre sem költségcsökkentést, sem díjemelést az idei évben: nem emelkednek a közétkeztetés díjai, a szociális és költségtérítéses önkormányzati lakások bérleti díja sem emelkedik, ahogy a szociális gondozás díja sem. (…) nem fogunk felszámolni díjakat a bölcsődei gondozásért sem.”

Cser-Palkovics András utóbbi gondolatait azonban már nem idézte Nemény András a nyilvános közgyűlésen. A szombathelyi díjemeléseket a Fidesz–KDNP frakciója nem támogatta, korábban Illés Károly frakcióvezető úgy fogalmazott: A mostani háborús helyzetben az emberek életét inkább könnyíteni kellene. Az előterjesztésben ugyan még szerepelt, hogy a szociális ellátások területén 10 százalékos emelés milyen térítési díjakat eredményezne, ám annak érvényesítését végül nem kezdeményezte a polgármester. Mint ahogy azok csökkentésére sem tett javaslatot. Körképünkből ugyanakkor az látszik: más dunántúli megyei jogú városokban kedvezőbb díjért jutnak számos, az idősgondozáshoz kapcsolódó szolgáltatáshoz a polgárok.

Megállapítható, hogy több településen – így Kaposváron, Nagykanizsán és Sopronban is a tegnap érvénybe lépett, már megemelt díj is jóval elmarad a szombathelyitől. Így a szociális ellátások között 100 százalékos díjfizetés esetén a kiszállítással kért egy adag ételért kevesebbet kérnek Kaposváron (473 Ft), Sopronban (590 Ft), Nagykanizsán (650 Ft) és Székesfehérváron (650 Ft) is, mint Szombathelyen (730 Ft). A házi segítségnyújtás területén is eltéréseket tapasztalhatunk. Egy órára ennek díja 1235 forintba kerül a vasi megyeszékhelyen, míg Sopronban ennek díját július 1-jével emelték ezer forintra. Ehhez képest Nagykanizsán mindös - sze 565, míg Székesfehérváron 590 forintos óradíjat állapított meg az önkormányzat. Szintén a városvezetés szociálpolitikai döntése az, hogy az idősek klubját milyen térítési díj ellenében vehetik igénybe a polgárok.

Sokszor halljuk, hogy a szolgáltatásnak fontos szerepe lehet abban, hogy az időskorúak ne magányosodjanak el, és a közösséghez való tartozás is sok erőt, energiát ad a klubot látogatóknak. Például Kaposváron azt díjmentesen használhatják, míg Nagykanizsán 50, Székesfehérváron 200, Sopronban 250 forintot kérnek a napi látogatásáért. Szombathelyen az időskorúak nappali ellátásának díja naponta, étkezés nélkül 565 forintba kerül.