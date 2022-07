Mivel meleg víz még nem volt, kénytelenek voltak a hideg Gyöngyös patak vizében fürdeni. Még szerencse, hogy a világháborúk előtt a patak vize még tiszta volt. Igaz a víz egyes helyeken csak bokáig ért, de voltak mélyebb részek is. Különösen a malmoknál és a korábbi Eisner gyár gátjánál volt mély a patak vize. Legtöbben a város központjától jó 3 kilométerre a Rőti völgyben lévő Andalgóhoz jártak fürdeni, de fürödtek még az Eisner gyár és az Eitner malom gátjánál is.

A városban több fürdő is működött, de ezek is csak a Gyöngyös patak elkerített részei voltak. 1901-ben a „Kőszeg és Vidéke" helyi újság hirdetése szerint Kőszeg város és a környéke számára fürdőkert nyílt Gyöngyös fürdő néven, ahol vendéglő is helyet kapott. A tulajdonos a vendéglője összes helyiségeit alaposan átalakította és tetszetősen berendezte, mint ahogy teljesen helyrehozta a folyóvíz fürdőt is. Feltevések szerint ennek a „strandnak” a volt Sörkert mellett, vagy annak közeli szomszédságában egy réten kellett lennie, annál is inkább, mert a fürdő területén majálisokat is rendeztek.

Nyilvános fürdő volt még a Csizmadia, később Stipkovics-féle „fürdőház" a volt Intézet utca végén, amit ugyancsak a patak egy részén alakítottak ki. Külön kabinok nem voltak, mindössze három öltöző helyiség állt a fürdőzők rendelkezésére, ahol levetkőzhettek és a ruháikat otthagyhatták. 1923-ban a fürdőbiztos dr. Nagy Eberling Miklós volt. A fürdés díja felnőtteknek 50 korona volt, a 12 éven aluli gyermekeknek 30 korona. A fürdés beosztása így nézett ki: reggel 9 óráig férfiak, 9 órától 11 óráig nők, 11 órától délután 1 óráig férfiak, fél 3-tól 6 óráig nők, este 6 óra után pedig férfiak. A húszas évek végéig nyilvános fürdőben tilos volt a férfiaknak és nőknek egyidőben fürdeni.

A férfiaknak, de még a kis iskoláskorú gyermekeknek is egész fürdőruhát kellett felvenniük. A nők is csak teljesen zárt fürdőruhát hordhattak. Az első világháború előtti időben a női fürdőruha legtöbbször fekete klott anyagból készült és még a nők térdét is eltakarta. Korosabb hölgyek a lábukra fekete harisnyát húztak és a fejükre nagy karimájú kalapot tettek. A napozás csak a húszas években jött szokásba.

Régi időben, ha megfürödtek, esetleg egy keveset úsztak, utána rögtön felöltöztek és elhagyták a fürdőt.

Megkötöttségekkel nyilvános fürdő volt még a katonai reáliskola parkjában is. A reál iskolai uszoda 1923 július 1-én nyílt meg. Délelőtt 9 órától fél 11 óráig hölgyek, fél 11 től fél 1-ig urak, délután 3 és 5 óra között hölgyek, 5 és 7 óra között urak fürödhettek. Lepedőt mindenkinek magával kellett vinnie! Tartottak itt úszóleckéket is. Az úszómester egy öreg őrmester volt, aki az első alkalmakkor rúdra erősített kötelet kötött az úszni tanuló derekára, később már csak kötéllel biztosított.

A második világháború után a Gyöngyös patak elkerített fürdői megszűntek. Az ötvenes évek elején a volt korcsolyapálya helyén építettek egy, a Gyöngyös vizével táplált fürdőmedencét, amit a hatvanas évek elején egy nagy árvíz alámosott, és teljesen tönkrement.

A szabadban való fürdés mellett a kádfürdő létesítése is mindig foglalkoztatta a kőszegieket. 1898-ban az újságból értesült a kőszegi közönség, hogy megnyílik a Gyöngyös kádfürdő, ami hetenként háromszor tart nyitva. Ez a fürdő azonban néhány éven belül megszűnt.

A 1920-as évek közepén akinek lakásában nem volt fürdőszoba, kénytelen volt hetente 30-50 ezer Korona költséggel Szombathelyre utazni tisztálkodás céljából.

Hamarosan megépül a Sziget végén a Szent János híd mellett a Sallay Imre utcában a kádfürdő. De nem nagy látogatottságnak örvendett, a harmincas években már nem is üzemelt, majd a fürdő épületét is lebontották.