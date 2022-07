Nagy Miklós polgármester örömmel számolt be arról, hogy – hála V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő közbenjárásának – a Magyar falu program 65 millió forintos támogatásából megújulhatott a Csákánydoroszló és Gasztony közötti összekötő út. Szükség volt a helyreállítására, mert nagyon rossz állapotban volt. A kivitelezést a Magyar Közút NZrt. Szombathelyi Igazgatósága végezte. Ezen kívül számos utat újítottak fel a falu belterületén is a Belügyminisztérium pályázati támogatásából: 33 millió forintból a Petőfi utca és a Gyöpszeri utca Y kereszteződését állították helyre. Emellett a Magyar falu programból elkészült a Templom utca aszfaltozása, önerőből pedig a Szűk utca újulhatott meg. Szintén e program 5 millió forintos támogatásából elkezdődött a temetőparkoló megújítása, ez várhatón még a nyár végéig elkészül, csakúgy, mint a még rossz állapotban lévő utcák kátyúzása, az óvodaudvar KRESZ-parkjának aszfaltozása is. Utóbbihoz az óvodavezető, Petrovics Ferencné 1,25 millió forint összegű támogatást szerzett.

Forrás: Szendi Péter

– Őszig elkészülhet az egyetlen külterületi út javítása a Mária-kertig, és abban is bízunk, hogy az augusztus 13-ai falunapunkat már a Leader pályázatból vásárolt rendezvénysátrunkban tudjuk megtartani. Örülnénk, ha már az új, 36 négyzetméteres mobil színpadunkon léphetne fel az énekkarunk Cservék László vezetésével – tette hozza a polgármester, aki kitért a következő időszak kiemelt feladatára is. Egy nagy volumenű, 411 millió forintos pályázatuk elbírálás alatt van, ebből a csapadékelvezetés problémáját akarják megoldani. Az M80-as út elkészültével ugyanis gyorsan eléri a víz a falut nagy esőzés esetén, a Vörös-patak megduzzad, kiönt és nagy árvíz-, illetve belvíz kockázat van a faluban.

Forrás: Szendi Péter / Szendi Péter

– Az új út egyik oldalról áldás, nagyon örülünk, hogy elkészült, de az árkok miatt a víz is hamar ideér, ezt a problémát kell mielőbb orvosolni – mondta Nagy Miklós, majd megemlítette azt is, hogy 2,1 millió forintból fűnyírótraktort vásárolt az önkormányzat.