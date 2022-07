Bőven 30 Celsius-fok fölé kúszott a hőmérők higanyszála szerdán megyénkben is. Előkerültek a legyezők, a kalapok és más fejvédők, aki tehette az árnyékos, illetve a vizes helyeket fürkészte. Mint azt korábban megírtuk, az országos tisztifőorvos szerdától szombat éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ennek megfelelően a vasi települések honlapjain, közösségi felületein egymás után jelentek meg a tájékoztatók arról, mely közintézmények kapuit nyitják ki a hűsölni vágyók előtt, illetve hol juthatnak ivóvízhez a polgárok.

Megszorult a meleg levegő már szerdán délelőtt a szombathelyi Fő téren. Ottjártunkkor Horváth Zsuzsanna lányával, Boglárkával érkezett a Vasivíz Zrt. által idén is felállított párakapuhoz és vízcsaphoz. - Nemrég tértünk haza a nyaralásból, most pedig ügyintézés miatt jöttünk be a városközpontba. Minden évben adott itt a vízvételi lehetőség, azért sétáltunk erre, hogy a szomjunkat kicsit oltsuk – mondta el kérdésünkre Zsuzsanna. Majd úgy folytatta: - Otthon is igyekszünk a ház kellemes hőmérsékletét tartani, napközben lehúzzuk a redőnyöket. Klímát ugyanakkor nem használunk.

Horváth Zsuzsanna lányával, Boglárkával a Fő téren felállított párakapunál

Forrás: Unger Tamás

Nem csak ők, gyerekek és idősek is felkeresték a Fő téri vízcsapot, hogy egy pohár vizet igyanak vagy megtöltsék a kulacsukat. De Szombathelyen nemcsak itt, hanem a Gyöngyösparti sétányon és a Gayer parkban is található ivókút – erről az önkormányzat honlapján olvashatunk. Ügyfélfogadási időben a szombathelyi városháza légkondicionált épülete is nyitva áll a hűsölni vágyók előtt, emellett több nagyáruház közösségi terét is felkereshetjük – ajánlják az önkormányzat felhívásában.

Sárváron szintén betérhetnek a polgármesteri hivatalba azok, akik már nem bírják elviselni a meleget, emellett a Nádasdy-vár aulája ugyancsak alkalmas arra, hogy a hőségben ott bárki rövid ideig megpihenhessen – erről Kondora István polgármester tájékoztatta lapunkat. Hozzátette: - Vizet nem osztanak, de a belvárosban két ivókút is rendelkezésre áll: az egyik a városháza mellett, a másik pedig a Hild-parkban.

Ivókút Sárvár belvárosában

Forrás: Pajor András

Szentgotthárdon ugyancsak több helyen kínálnak ingyenes ivóvízvételi lehetőséget a polgároknak. Az önkormányzati hivatal tájékoztatása szerint a városban a Mártírok út 2. szám alatt, a bank előtt, a Várkertben, a városrészi temetőkben, a Hársas-tónál a strandon, továbbá a Szentgotthárd-Jakabházán lévő kultúrotthon előtt találhatnak ivókutat a járókelők.

A hőségriadó elrendelését követően a GYSEV Zrt. és a Máv-Volán csoport szervezésében is palackozott vízhez juthattak az utazók.

„A vasúttársaság munkatársai a nagyobb állomásokon, Sopronban és Szombathelyen osztanak palackozott ásványvizet naponta 10 és 18 óra között. A vízosztás a hőségriadó végéig, várhatóan szombatig tart. A GYSEV Zrt. ez alkalommal is azt javasolja utasainak, hogy a hőségriadó idejére vigyenek magukkal utazásukhoz elegendő mennyiségű ivóvizet, folyadékot” – közölte a GYSEV Zrt.

A szombathelyi vasútállomáson Pintér Anna és Kondics Iván ottjártunkkor éppen vonatindulásra várt. Celldömölkre utaztak, nem csak a hűvösebb várótermet választották, hanem egy-egy palackozott ásványvizet is kértek, hogy a félórás ott tartozkodásuk alatt kicsit felfrissülhessenek. - Sok folyadék és árnyékvadászat – válaszolta Kondics Iván kérdésünkre, hogyan próbálják megőrizni jó közérzetüket a hőségben.

Pintér Anna és Kondics Iván a szombathelyi vasútállomáson

Forrás: Unger Tamás

A Volánbusz munkanapokon 12 és 14 óra között a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásokon szintén palackozott vizet oszt, így ha megszomjazunk, a szombathelyi pályaudvaron is hozzájuthatunk az ásványvízhez.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján ugyancsak a hőséggel járó kockázatokra hívják fel a figyelmet. Ezek között szerepel: sose hagyjunk gyermeket, állatot tűző napon parkoló autóban, hiszen akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a gépkocsi belső hőmérséklete! Írtak arról is, ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot!

Szintén óvatosságra intik az autóval közlekedőket, hiszen a koncentrációképesség csökken a nagy melegben, ez pedig növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A hőségben ugyancsak megnő a szén-monoxid kialakulásának veszélye – erre is figyelmeztet a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A kéménybe beszorult hideg levegő miatt a vízmelegítéskor keletkező füstgáz visszaáramolhat a lakásba, ami tragédiához vezethet. S természetesen továbbra is él az országos tűzgyújtási tilalom.