Kropf Boglárka szervezőtől megtudtuk, hogy délelőtt a szakadó eső miatt elkeserítőnek látszott a helyzet, de mikorra a kezdést hirdették, felszakadozott a felhőzet. A jó idővel megjött a tömeg is, rengeteg érdeklődő érkezett a tópartra, hogy megnézze az őrült járművek száguldását. Az indulókat megihlette az ókori Egyiptom, hiszen fáraó is száguldott a futamokban, de ott volt Bagaméri, a fagylaltos és Jack Sparrow, a kalózkapitány is. A csapatelnevezések is nagy fantáziáról árulkodtak, például a Fri-goo Team, a WC SC, a Dübörgő Bikák és a Gyarmati Borivók is ott voltak a regisztráltak között.