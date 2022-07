Tíz épületre - az egykori járásbíróságra, a takarékpénztárra, a községházára, a takarékbankra, a Weidlich Lajos házra, a Klein Kávéház és Kaszinóra, a Wellisch nyomdára, a korábbi elemi iskolára, a Korona Vendégfogadóra és a Filmszínházra - került impozáns tábla, amelynek szövegét a Honismereti Klub tagjai állították össze. Molnár Piroska klubvezető mellett részt vállalt a munkában Bíró Mercédesz, Csuk Ferenc, dr. Frank Róza, dr. Gábor László, Horváth Zsuzsanna, Szepesiné Fuisz Erika és Katona Beáta.

Minden táblán található QR kód, amely egy olyan weboldalra kalauzol, ahol négy nyelven - magyarul, angolul, németül és szlovénül lehet olvasni az épületekről.

V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos

Forrás: Szendi Péter

A táblák a 2021-es Hungarikum pályázatnak köszönhetően készülhettek el, amelyből ezen kívül a Pável Ágoston Múzeum folyamatos fejlesztését is meg tudták valósítani. Kültéri üveg információs táblákat helyeztek ki a színházhoz, a templomhoz, a múzeumhoz, a Széll Kálmán térre és a gimnáziumhoz, emellett létrehozták A ciszterek mindennapjai nevű tanösvényt is a várkertben. A táblák ünnepélyes felavatásán V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos és Huszár Gábor polgármester is a táblák értékőrző szerepét méltatták.