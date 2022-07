Hadijátékok, ételmustra, ágyúgolyó-dobálás

A Nádasdy Történelmi Fesztivál július 15–17. között várja az érdeklődőket. A program ingyenes.

Pénteken 17.30-kor kezdődik a felvonulás, 18.15-kor a városkulcs átadása. 19 órakor a Kellene kis kert lép fel a Nagyszínpadon, 20 órától a Tabulatura Régizene Együttes a Borfórumon, 21 órakor az EnterTrain Party Band, 23 órakor a Táncház a Keleti szél zenekarral. Szombaton 10 órakor kezdődik a Nádasdy Ételmustra a parkban. Történelmi hadijátékok zajlanak, lesz nyilvános akasztás, botozás, deresre húzás, ágyúgolyódobó verseny. 11 órától a Tabulatura Régizene Együttes játszik, majd zoknicsata lesz gyerekeknek. 11.30-kor Jánváry Zoltán grafikusművész könyvét mutatják be. 12-kor a Sonivius Vappae Régizene Együttes játszik.

13.30-kor Hrisafis Gábor artista tart bemutatót. 13.30- kor a Regös együttes lép fel és hajdúk, oszmán hódítók tartanak bemutatókat. 14.15-kor a Kanona-Bandet, 14.30-kor a végvári vitézeket látjuk, 15.30- kor a Sonivius Vappae-t. 16 órakor megütköznek a hagyományőrző csapatok. A nagyszínpadon 17 órától egymást követi a Chimpull, a Jambalaya, a Gypo Circus és a Firkin. 23 órától táncház lesz. Vasárnap reggel 9 órától régi mesterségek foglalkoztatója lesz délig. 10 órától viselet-, fegyverzet- és harcmodor-bemutatókat tartanak. 10.30-kor bírák órája jön el, majd kihirdetik a kincskereső játék eredményét. 11.45-kor török–magyar viadal, 12.30- kor visszaadják a városkulcsot.

KONCERT

SZOMBATHELY

Akusztikus zenei est lesz a Bohémban július 15-én, pénteken a lugas alatt: Bene Zoltán biztosítja a szívmelengető lélekbalzsamot egy szál akusztikus gitár segítségével, majd a Cultur Cuvée hozza el a végtelen kikapcsolódást cselló-ének, zongora-ének felállásban. Július 16-án, szombaton We are Stardust címmel a Cserga SAW és az RM Acoustic szórakoztatja az érdeklődőket, de lesz Pink Floyd, Doors, meg Joe Cocker is. A dalok sorát az RM Acoustic nyitja majd 18 órától, ahol az első találkozási pont a Pink Floyd lesz, de emellett Neil Young-, Jimi Hendrix-, Johnny Cash- és Quimby-dalok is felcsendülnek majd. Becsületkassza! Kapunyitás: 18 órakor. Ferenceskert. Ferences Lounge piknikkoncert lesz a Merry Go Round akusztikus duóval július 16-án, szombaton 20 órától. Egy igazi nyáresti lazulós, borozós, finomságokat kóstolgatós, babzsákokon üldögélős koncert a 2011-ben alakult Merry Go Round Duo, azaz Hajdú Anett és Bokor Ádám közreműködésével. Fő profiljuk az igényes loungezene összekomponálása híres, örökzöld vagy éppen mai slágerekkel. Műsorukban Gershwintől Bruno Marsig mindenféle stílusú dal megtalálható. A koncert végén, ha az égbolt tiszta, még a csillagokat is „lehozzuk” az égből. A koncert belépős, de a jegy ára teljes mértékben „lefogyasztható”.

MOZI

SZOMBATHELY

Az Agora Savaria mozi július 14-től 19-ig játssza az Elvis című, amerikai–ausztrál életrajzi zenés filmet. A legendás Elvis Presley életét láthatjuk, ahogy még sohasem: titokzatos menedzsere, a magát csak „ezredesnek” szólíttató Tom Parker szemén keresztül. A két férfi közti különös, sokat változó kapcsolat (néha barátság, néha gyűlölet) több mint 20 évig tartott. Akkor kezdődött, amikor Elvis még a pályája elején állt, nem múlt el akkor sem, amikor az énekes addig példátlan hírnevű sztárrá emelkedett, és akkor is megmaradt, amikor megismerte élete legfontosabb nőjét, Priscillát. Közben Amerika háborúba ment, elveszítette az ártatlanságát, és megváltozott az egész világ. De a két férfi között mindig megmaradt valami furcsa kapcsolat… Baz Luhrmann rendező mindig különleges látványvilágú, izgalmas filmeket rendez, és a zenéhez is nagyon ért: ezt bebizonyította már a Moulin Rouge-zsal és A nagy Gatsbyvel is. Ezúttal Tom Hanks főszereplésével mutatja be a 20. század egyik legnagyobb sztárja életét.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY

A víztoronyban július 16-án, szombaton 15 órakor Családi program. KRESZ-verseny, sportbemutatók, gyermekvetélkedő, buborékparti. Fellép az Aranykapu Zenekar, a nap végén pedig a Boglya Zenekar.

GYŐRVÁR.

A sportpályán július 15–16-án, pénteken és szombaton rendezik meg a Győrvári Kuruc Fesztivált. Kapunyitás pénteken 16 órakor. 17 órakor Ambrus Tomee lép fel, 18 órakor Éder Gabee, 19 órakor az Irigy Hónaljmirigy, 20 órakor Didi és Gabriella. 21 órától éjjel 2-ig Rio buli. Szombaton 13 órakor a Rox zenekar játszik retró slágereket. 14 órakor Jessy, 15 órakor Gulyás Orsi, 16 órakor Varga Vince, 17 órakor Rostás Szabika lép fel. 18 órakor kezdődik a Jambo buli. 19 órakor Tesók Attila énekel, 20 órakor a Bomba Buli zenekar játszik, 20.30-kor Kaczor Feri lép színpadra, 21 órától Players Buli.

VISZÁK

Tizenötödik jubileumi évadát rendezi meg július 11–17. között a viszáki Kaszás Attila Pajta Színház (KAPSZ). Az egyhetes program során 15-én 21 órától népzene szól, 16-án 21 órától a Bojtorján lép fel az 50. jubileumi koncertjével, 17-én 10 órától a Kolompos együttes. Aznap 21 órától Sütő András: Advent a Hargitán című darabjában a házigazda Szarvas Józsefet is láthatjuk Tarpai Viktóriával játszani a Zenthe Ferenc Színház előadásában.

BÜK

Az Együtt Ábel egészségéért Alapítvány javára rendez jótékonysági főzést július 16-án, szombaton a Büki Horgászegyesület a Széchenyi utcai horgásztónál, nem csak halételekből. A fogyasztás becsületkassza-alapú lesz. Várják azon civil szervezetek és baráti társaságok jelentkezését, akik szívesen főznének is. Jelentkezni Csürös Ádámnál, a Büki Horgászegyesület elnökénél lehet a 0670/322-1376 telefonszámon.

PÁPOC

A Dunántúli Regionális Roncsderby és Amatőr Autocross pápoci futamára várja az érdeklődőket július 17-én, Pápocon a 064/1-es helyrajzi számon a szervező gércei M-JIPSZ Racing Autómotor Sportegyesület. Az időmérők 9 órakor, a futamok 10 órakor kezdődnek, majd 13 órakor folytatódnak. Az eredményeket 18 órakor hirdetik ki.

OLASZFA

Régi hagyomány előtt tiszteleg hetedik alkalommal a falu az aratónappal. A főszerepet a szombati eseményen a kézi aratás kapja. A falu határában található rozstáblánál július 16-án, szombaton 10 órakor Fekete Róbert polgármester köszönti az érdeklődőket, majd elkezdődik a hagyományos kézi aratás kaszával – olvashatjuk a megyei napilap internetes hírportálján. 13 órától a közösségi háznál aratóebédre várják a résztvevőket, majd kulturális programokkal, mezőgazdaságigép-bemutatóval, borkóstolóval és lovaskocsikázással folytatódik a program.

Olaszfa aratónap

Forrás: VN-archív

HEGYHÁTHODÁSZ

Családi napot tartanak július 16-án, szombaton 15 órától. Lesz rendőrautó-bemutató, érkezik a Zala Különleges Mentős Egyesület kutyás egysége. A gyerekeknek Rosta Géza ad zenés műsort, fellép az Övön alul zenekar, este pedig Sáfár János gondoskodik a jó hangulatról.

EGYHÁZASHETYE

A 29. Hetyei Nemzetközi Napok programsorozata a gyerekeknek és a felnőtteknek is jó szórakozási alkalmakat kínál a művelődési házban. Július 16-án, szombaton 15 órától lesz a sokszereplős Jubileumi Nemzetközi Dalostalálkozó, amelynek fókuszában a 25 éves Hetyei Daloskör áll. Ünnepi beszédet mond V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Zolnai Attila, Egyházashetye polgármestere. A találkozóra még Erdélyből is jönnek: az Aranyosegerbegyi Árvalányhaj Vegyeskórust hallhatjuk, amelynek karnagya: Balázs Győző Balázs. Július 17-én, vasárnap 11 órától a hetyei kastélyban Tisza Kalmár Ágota és Tisza Kalmár György nyit kiállítást „Nyári fények” címmel a Vital Art Galériában. A tárlatot megnyitja Zolnai Attila polgármester, muzsikál: Zolnai Fanni.

NAGYRÁKOS

A Tájháznál a XXI. Völgyhídi Vásár 9.30- kor nyit. Köszöntőt mond V. Németh Zsolt, majd Kármentő zenekarával zenél. Egész napos program lesz szombaton és vasárnap is.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY

A Berzsenyi Dániel Könyvtárban július 16- án, szombaton 10 órakor nyílik a Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesületének kiállítása. Megnyitja: dr. Baráthné Molnár Mónika könyvtárigazgató. A kiállítás megtekinthető augusztus 27-éig a könyvtár nyitvatartási idejében. A Smidt Múzeumban július 16-án 14 órától Nőalakok az állandó kiállításában címmel lesz ingyenes tárlatvezetés. Tárlatvezető: Novák Fanni múzeumpedagógus.

A Romkertben július 16-án, szombaton 15.30 órától Nimfák a medencében: a római fürdőkultúra emlékei címmel lesz ingyenes tárlatvezetés. A sétát vezeti: Simon Gábor.

A Savaria Múzeumban a Sisi királyné feketén-fehéren című tárlat keddtől vasárnapig 10–18 óra között látogatható. Arra vállalkozik, hogy Sisi alakját közelebb hozza a látogatókhoz, és tovább árnyalja a történelmi tanulmányok és a popkultúra nyomán megismert képet. A kiállítás eredeti műtárgyak és a halála napján viselt ruhaderék hiteles másolata segítségével igyekszik Sisi eseménydús életének és öntörvényű személyiségének változatos jellemzőit bemutatni. A fekete-fehér ellentétpár nemcsak Sisi ruhatárának kedvelt színeit hangsúlyozza, hanem a mindannyiunk életét kísérő érzelmekre is reflektál. Élet és halál, öröm és bánat, szépség és elmúlás, diadal és kudarc együtt jelenik meg a kiállításban. A kiállítás augusztus 28-áig látogatható.

Az Iseumban keddtől vasárnapig 10–17 óra között a templom egykori oszlopcsarnokai helyén kialakított, a 21. század igényeinek megfelelő tágas terekben látható az Isis savariai otthona című izgalmas kiállítás, amely az itt talált leletek mellett az antik ember mindennapjait átszövő magán- és hivatalos vallásosság emlékeit interaktív formában tárja a látogatók elé. A Schrammel-gyűjteményben (volt Éva Malom) Tóth István szobrász alkotásaiból és Garas Kálmán fotóiból rendezett kiállítás tekinthető meg augusztus 21-éig.

SÁRVÁR

A Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermében Gaál Tamás Munkácsy-díjas szobrászművész Tárgyjáték – Szegmensek című kiállítása tekinthető meg július 31-ig, hétköznapokon 10-től 17 óráig, szombaton 9-től 13 óráig.

KÖRMEND

A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeumban az állandó kiállítás a kastély főépületében látható Körmend és a Batthyányak évszázadai címmel. Mellette a Cipőtörténeti Gyűjtemény, illetve a szalon és az ebédlő is megtekinthető keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. A kastély a Parádés istállót is megmutatja, benne műhelyélményekkel és a körmendi iparosság emlékeivel.