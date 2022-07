A Homlok - Knizs, Dávid, Nagy, Dróth ötössel kezdett a bajnoki címvédő és kupagyőztes HVSE alakulata. Épphogy kezdetét vette a vasiak második edzőmeccse, máris 0-1 állt az eredményjelzőn, nagyon gyorsan vezetéshez jutott a vendég Kecskemét. A többnyire fiatalokkal felálló szombathelyieknek nem igazán ízlett az alföldiek letámadós taktikája. Három perc elteltével rövid időn belül Klacsák kétszer is veszélyeztette Homlok kapuját, de a Hali fiatal hálóőre hárított. Hazai sorcserét követően lendületet vett a hazaiak játéka és Fehér révén össze is jött az egyenlítés. A vendégek nem finomkodtak, amikor a Haladás játékosainak megállításáról volt szó, olykor elég durván sikerült odalépniük. A nyolcadik percben Nagy előbb hátul mentett óriásit, majd pár másodperc múlva már elől rohamozott, remek lövését bravúrral tolta kapu fölé a kecskeméti portás. A 13. percben büntetőhöz jutott a vendég alakulat és bár akkurátusan beállítak a vasiak kapujuk elé, Homlok eszén mégis túljártak az alföldiek - 1-2. Lendületben maradt a Kecskemét, amely a 16. percben egy támadáson belül kétszer is betalálhatott volna, ám Homlok a helyén volt. A 18. percben már ő sem segíthetett, egy sarokrúgást követően Boznánszkynak csak be kellett passzolni a labdát az üres kapuba - 1-3.

Szünet után egy jóval keményebb Haladás lépett pályára, amely a 22. percben Dróth életerős löketével szépített. Nem sokkal később a hazaiak hórihorgas klasszisa a felső kapufát forgácsolta szét. Hiába érett a HVSE egyenlítő találata, a 24. percben egy pontos keresztpasszt Boznánszky fejelt kapura a kifutó Gyimesi fölött - 2-4. A 29. percben megjött a lövőkedve Henriquenek, majd Dróth is próbálta bevenni a Kecskemét ketrecét, de egyikből sem lett gól. Az utolsó 10 perc elején nagyon beszorultak a vendégek, egykapuzott a HVSE, de úgy tűnt, ezúttal semmi sem akar összejönni. A 33. percben ha nehezen is de megtört a jég, Hajmási bombájával 4-3-ra zárkózott a Haladás. Egy perccel a vége előtt ismét csődöt mondott a kecskeméti védekezés, a folyamatos nyomásgyakorlás meghozta eredményét, Dróth ismét betalált - 4-4.

Legközelebb jövő pénteken játszik edzőmeccset a Szombathely.