A 2021-ben elindított program célja, hogy a Jáki határban termesztett búzából süssék az idei megszentelésre kerülő új kenyeret, valamint a helyi gazdáktól összegyűjtött búzából, és az abból őrölt lisztből juttassanak a jáki gyerekeknek és a rászorulóknak. A jáki gazdálkodók búza adományaikat a Rácz Majorban (volt határőr laktanya) adhatják le aratástól július 29-ig. Az ünnepélyes búza-összeöntésre július 31-én, a Szent Jakab búcsú délutáni rendezvényei során kerül sor, melyre minden adakozót és érdeklődőt várnak. Az ünnepélyes összeöntés a jáki összefogást jelképezi. Az ötlet az elmúlt évben Rácz Károly fejéből pattant ki: dacolva a Covid-járvánnyal, amely elválasztotta, elszigetelte egymástól az embereket.

- Tavaly júliusig nem is volt közösségi rendezvény. Úgy gondoltam, hogy ha van „magyarok kenyere”, amihez a gazdák összeadják a búzát jótékony céllal, miért ne lehetne a jákiaknak is ilyen kenyere – mondta Rácz Károly gazda. – Harmincöt mázsa búzát adtunk össze – volt, aki nem termelte, hanem úgy vásárolta, hogy részt vehessen a közösségi eseményen -, a celldömölki malomban őröltettük, a lisztet szétosztottuk. A kultúrházhoz tartozó közművelődési szakember, Kecskés Andrea szervezte, hogy a lisztből bárki süthetett ünnepi kenyeret az augusztus 20-ra. Így lesz ez idén is, most is összeadjuk a búzánkat, és szétosztjuk a lisztet a falubelieknek. Reméljük, sok jelentkező lesz, és elhozzák az otthon sütött kenyereket, mint tavaly, és azokat borozgatás mellett mind megkóstolhatjuk az ünnepség után.

Szendrődi Viktória kenyérsütéshez készül a gyermekeivel: Nándorral (7), Lehellel (5) és az örökbefogadott Lilivel (2,5)

A jáki kenyérnek nagy története van, a falubeliek remélik, hogy a fiatalok megtanulják a receptjét, és fogják sütni. Az utóbbi években szinte minden második jáki lány pék-cukrásznak tanult, divatos szakma, csak senki nem praktizál. Egy ilyen közösségi program jó alkalom a biztatásukra is, hogy folytassák eleik hagyományát. – Az is célunk volt tavaly a rendezvénnyel, hogy az új plébános, Zakó Jenő megismerje a falu lakóit. 2021. augusztus elsejével került ide, szerettük volna, ha tudja, kik élnek itt a templomba járó híveken kívül, milyenek a jáki polgárok – mondta Rácz Károly gazda. Hozzátette: talán a falu kemencéje is elkészül augusztusra a sportpályánál, amire hungarikumpályázatban nyertek forrást, és akkor az otthoni kenyérkészítésen kívül közösségi rendezvényeken is tudnak majd helyben sütni.

Megkérdeztünk olyan jákiakat, akik tavaly is neveztek, idén is indulnak a kenyérsütési akcióban: miért jó ebben részt venni, mivel készülnek. A hatgyermekes Szendrődi Viktória elmondta, hogy még tanakodik: aszalt paradicsomos vagy spenótos (zöld) kenyeret fog sütni. Meglepetés lesz. A céklás kenyeret is kipróbálta már, szép piros lett, de lehet, hogy a tésztát mákba forgatja, bevonja még egy tésztaréteggel, és akkor a vágásnál szétnyílva a kenyérbél szépen mutatja majd magát. – Az emberhez magához hozzátartozik az, hogy közösségi igénye van. Az élet része, hogy szeretünk találkozni másokkal. A nagy fiaim 24, 22, 17 évesek, a három picivel itthon vagyok. Jó összejönni alkalmanként az ismerősökkel, jó kapcsolódni másokkal, erre mindenkinek nagy szüksége van. Könnyebbé, vidámabbá válik az élet, ha nemcsak a négy fal közé vagyunk szorulva, hanem együtt vagyunk, és odafigyelünk egymásra – mondta az anyuka, aki szereti a hagyományokat, szereti feléleszteni a régi dolgokat.

Sokféle különleges kenyeret tud sütni, mindig kovásszal dolgozik. Orbán Csaba úgy nyilatkozott, hogy szívesen csatlakozik idén is a társasághoz, ahol olyanok vannak, akikkel különben nem jár össze, de jó velük is találkozni. Az Őrségből származik, tizenkilenc éve települt Jákra, a lánya már itt született. A Covid alatt kezdett otthon heti egyszer teljes kiőrlésű lisztből kovászos kenyeret sütni, és azóta sem hagyta abba. Feleannyi pénzből kijön így egy 1,2 kilogrammos, jó minőségű kenyér, amit ös - sze sem lehet hasonlítani a boltival. Variálja hagymával, újhagymával, burgonyával, tökmaggal, szezámmaggal, hogy változatos ízeket kapjon. Kipróbálta már a szódabikarbónás ír kenyeret is. Az, hogy összedobják a gazdák a búzát, és abból lesz liszt a falubelieknek, közösséget formál – mondta Orbán Csaba. – Jó dolog, hogy a kenyérsütéssel is össze lehet fogni az embereket, és közös lesz az ünnepünk augusztus 20-án. A közös lisztből közös kenyér programba a jáki Ady Endre Művelődési Házban lehet jelentkezni, a [email protected] hu címen.