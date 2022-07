NK Rogaska–Szombathelyi Haladás 1-1 (1-1). Wildon, 50 néző, felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Haladás: Mursits – Simut, Bolla, Németh M., Bosnjak – Csernik, Sipos, Tóth M., Horcváth R. – Rácz B., Borvető. Edző: Németh Szabolcs.

A hétfó óta Mönichkirchenben edzőtáborozó vasiak három felkészülési meccset vívnak Ausztriában. Az elsőt, a legutóbbi, 16 csapatos szlovén másodosztály negyedik helyén végzett NK Rogaska ellen játszották, amely egyébként a nyáron leigazolta a korábban a Haladásban is futballozó középpályást, Hegedűs Márkot.

A szombathelyiek kezdték jobban a Wildonban rendezett mérkőzést, harciasan, gyorsan futballoztak, bátran letámadták ellenfelüket. A 16. percben egy szöglet után Németh Milán 13 méteres lövése elakadt a védőkben. Egy perc múlva egy újabb szögletet követően Bolla fejesét a kapus a kapufára ütötte. Négy perc múlva Sipos 14 méteres lövését védte a szlovén kapus. A zöld-fehérek fölénye a 27. percben érett góllá, amikor egy bal oldali beadást Borvető öt méterről a kapuba fejelt (1-0). Tíz perc múlva a szlovének csatára kilépett a bal szélen, de tíz méterről leadott lövését Mursits bravúrral, lábbal hárította. A 43. percben egy támadás végén a vendégek egy közeli lövéssel kiegyenlítettek (1-1). Ettől függetlenül az első félidőt egyértelműen a szombathelyiek uralták, minden csapatrészben fölényben futballoztak – gyorsan, jó iramban játszottak.

Szünet után Németh Szabolcs behozta az észak-macedón Alban Taipit. A forgatókönyv nem változott, továbbra is a Hali dominált, egymás után szövögette támadásait. A 60. percben csaknem teljes sort cserélt a vasiak trénere. Lejött a pályáról Borvető, Csernik, Horváth Rajmund, Mursits, Németh Milán, Bosnjak, Sipos, valamint Rácz Barnabás is. A Haladás a cseréket követően is rendkívül jól futballozott, ám az első félidőhöz hasonlóan a helyzetek ezúttal is kimaradtak. Az 1-1-es végeredmény hízelgő az ellenfélre nézve.

Legközelebb csütörtökön játszik a Hali 17.30-tól a katari Al Ahli gárdája ellen.