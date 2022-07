Két hete próbafőzéssel kezdődött a szezon, most már éjjel-nappal, a hét minden napján üzemel az a szombathelyi pálinkafőzde, ahol egy forró, hétköznap délelőtt járunk. Kint közel 30 Celsius-fokot mutat a hőmérő, de ez semmi ahhoz képest, amennyi a fával fűthető kisüsti tartály mellett van. Nagy Szabó Milán ügyvezető elmondja: ügyfeleik szabadon választhatnak, hogy ezen a hagyományos vagy a modern aromatornyos rendszeren szeretnék kifőzetni a cefrét. Ő személy szerint a jól bevált, régi módszer híve, de kétségtelen: mindegyiknek megvan az előnye. Úgy tapasztalja, idén a gyümölcstermésre nem lehet panasz: érkezett már cseresznye, meggy, és most a kajszi a legnépszerűbb. Az utóbbi években egyre többen hoznak eperből, különböző szőlőkből, szederből és áfonyából készült cefrét, de nem ritkák a trópusi gyümölcsök sem. A pálinka minősége sokszor nem is a gyümölcs fajtáján, hanem annak milyenségén múlik: a jó cefre alapja az egészséges gyümölcs, amelyet kimagozás és pépesítés után légmentesen zárható hordóban érdemes erjeszteni.

Nagy Szabó Milán mesél arról is, a Szombathelyen és környékén élők általában a 48 fokos pálinkát kedvelik. Ez szerinte is ideális – se nem erős, se nem gyenge, és kihozza az aromát. A pálinkaház előtt különböző méretű hordók sorakoznak, megtudjuk: vannak, akik nagyobb, mások kisebb mennyiségekkel érkeznek, de 100 litert már mindenképpen érdemes kifőzetni – abból tízliternyi jó pálinkánk lehet.

Nagyüzem van Győrváron, Birkás István pálinkafőzdéjében is, aki bérfőzéssel több mint harminc éve foglalkozik, kereskedelmi célra jó tizenöt esztendeje készíti a nemzeti tüzes nedűt.

– Úgy tűnik, több év után most végre jó szezonnak nézünk elébe, valamennyi gyümölcsből szép termés ígérkezik – mondja a cégvezető. Itt is jól megfér egymással a tradicionális, kisüsti és a modern, egylépcsős technológia. Aztán arról beszélgetünk: a jó végeredményhez kell a jó berendezés és a szakavatott főzőmester, a sok apró fogás, de valójában már sok minden eldől addigra, mire a cefre ideér. – A jó gyümölcsöt jól kell feldolgozni – hangsúlyozza.