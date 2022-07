A szennyvízben mért SARSCoV-2 örökítőanyag-koncentráció országos átlagban stagnál, azonban négy városban, köztük Szombathelyen, emelkedés tapasztalható – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Intézet honlapján kedden közzétett jelentésből. Ezzel párhuzamosan egy olvasónk jelezte: Szombathelyen, a Vasút utcai patikában megkérték, vegyen maszkot. A gyógyszertárban megerősítették, múlt hét óta valóban ajánlják ezt a hozzájuk érkező vásárlóknak. Szerda délelőtt Pegán Orsolya is ide igyekezett: táskájában több szájmaszkot hord, ebből a csomagból húzott elő egyet, amikor megszólítottuk.

– Az orvosi rendelőkben és a kórházban is előírják a maszkviselést, ezért az nálam mindig van, nehogy emiatt ne tudjak bemenni az adott helyre – mondta Orsolya. – Máshol nem viselem, de azt látom, hogy az idősek közül egyre többen vesznek fel maszkot az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, vagyis ott, ahol nagyobb a forgalom – folytatta. Július derekán a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, dr. Hankó Zoltán tette közzé állásfoglalását – erről már dr. Németh Ákos, a kamara Vas megyei szervezetének elnöke tájékoztatott. Abban az áll: több gyógyszertárból kaptak olyan jelzést, hogy növekszik a Covid-gyorstesztet kérők, illetve a covidos tünetekkel gyógyszerészhez forduló betegek száma. Ezt igazolják a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványadatai is, ezért a közforgalmú és fiókgyógyszertárakban, egészségügyi szolgáltatóknál a személyi ügyekért felelős gyógyszerész kompetenciája, hogy előírja a kollégái számára a maszkhasználatot, mint a biztonságos munkavégzés feltételét, illetve az is, hogy a maszk felvételére megkérje a gyógyszertárba érkező betegeket. Dr. Németh Ákos megerősítette: saját tapasztalataik is azt mutatják, egyre többen kérnek Covid-gyorstesztet. Azoknak, akik megfázásos tünetekkel érkeznek, javasolni szokták a teszt vásárlását, és egyre többször lesz pozitív az eredmény. A kamarai elnök hangsúlyozta: ma már többnyire tudatosak az emberek, így ha valakiről kiderül a fertőzöttség, a patikába a hozzátartozóját küldi, utóbbi kontaktszemélyként sokszor maga is figyel arra, hogy ne fertőzzön, és felveszi a maszkot. A vépi gyógyszertárban, ahol dr. Németh Ákos dolgozik, egyelőre nem kötelező a maszkhasználat. Az elnök szerint azonban szeptembertől, amikor ismét több lesz a megfázásos megbetegedés, ha központi rendelkezés nem születik, lehet, hogy a patikák a kötelező maszkhasználat mellett döntenek, hogy a gyógyszertárak működőképességét és a gyógyszerellátás biztonságát megőrizzék. Előzetes időpontfoglalással várják az ügyfeleket az E-on ügyfélszolgálati irodáiban – ezt Kedves Brigittától, az E-on Hungária Zrt. külső kommunikációs szakértőjétől tudtuk meg.

„Az ügyintézésekhez a szájmaszk használatát és a 1,5 méteres védőtávolság betartását javasoljuk, és azt kérjük, hogy lehetőség szerint ügyfeleink egyedül érkezzenek. Az ügyfélszolgálati irodákban a pandémia kezdete óta a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítővel, az ügyintézői pultokon plexifallal védjük ügyfeleink és munkatársaink egészségét” – írta válaszában Kedves Brigitta.

Az autóbusszal, vonattal közlekedők közül is egyre többen döntenek úgy, hogy bár előírás erre nem kötelezi őket, mégis felteszik a maszkot. A GYSEV Zrt. munkatársa, Fenyőné Gyűrű Nikolett megkeresésünkre arról tájékoztatott: „Jelenleg újabb kormányzati döntés nem született a pandémia tárgyában, így vállalatunk sem hozott az eddigieken felül szigorító intézkedéseket.”

Hozzátette: az állomásokon és járműveken fokozott a fertőtlenítés, nyomon követik az adatokat, a tendenciákat és döntéseket, hogy a lehető leggyorsabban reagáljanak mind a dolgozók, mind az utasok védelme érdekében. A MÁV–Volán csoportnál a kommunikációs osztálytól kapott válasz szerint a továbbiakban is a hatályos járványügyi intézkedésekkel összhangban járnak el. A postahivatalokban szintén a kormányzati intézkedések és a népegészségügyi tájékoztatók függvényében vezetnek be új intézkedéseket.

A Magyar Posta Zrt. társasági kommunikációs osztálya azt közölte: „A megelőzés érdekében a postákon a gyakori fertőtlenítő takarítás továbbra is folyamatos. Ügyfeleinknek is azt javasoljuk, hogy kövessék a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait és ennek megfelelően járjanak el”.

A Vas Megyei Kormányhivatalt is megkerestük a témában, azt a tájékoztatást kaptuk: nincsen olyan információjuk, hogy előkészületben lenne olyan rendelkezés, ami szigorítana a jelenlegi járványügyi előírásokon.