A körmendi jógacsoport tagjai megadták a módját a szezon lezárásának. Csoportosan meglátogatták a Batthyány-kastély kiállításait, majd az udvaron tartottak némileg könnyített foglalkozást, amely az utolsó volt a szeptemberi újrakezdésig. Oktatójuk, Kiss Gábor két évtizede jár Körmendre.

– Egy ismerősöm jóvoltából Szombathelyen ismerkedtem meg a jógával, illetve egy indiai mesterrel is, aki az 1980-as években érkezett Európába, hogy létrehozzon egy jógaközpontot Budapesten. Ma­gam is ott kezdtem el mélyebben foglalkozni a jógával, mert mindig is érdekelt a kelet misztikája. Akkoriban ez még nem volt annyira ismert, csak a rendszerváltás után kezdett el szélesebb körben terjedni – mondta Kiss Gábor, majd kitért arra is, hogy négy jógautat lehet megkülönböztetni: a karma a tettek, a cselekvés jógája, a bhakti az Isten iránti szeretet jógája, a rádzsa jóga a királyi út, a jama jóga pedig a tudáson, az értelmen keresztül szeretné elérni a végső célt, vagyis a testi, szellemi, társadalmi, lelki egészséget és az önmegvalósítást – fejtette ki az oktató, aki úgy tapasztalja, a legtöbben testi egészségük megőrzése miatt kezdenek el jógázni, mely a fejtetőtől a kis lábujjig megmozgatja a testet.

Az indiai származású Patandzsali írta le a jóga rendszerét, nevéhez köthető az egyik fő, klasszikus és legeredetibb forrásszöveg, azért a jóga atyjának is nevezik. A jógához számos szabály kapcsolódik, például az, hogy tartózkodni kell mások javainak elvételétől, nem lehet ártani, hazudni, felhalmozni, emellett tartózkodni kell a túlzott érzékiségtől is.

Kiss Gábor oktató már nyug­díjas, korábban energetikusként dolgozott, akkor munka mellett oktatott. A tanítványai többségében nők, kisebb részben gyerekek és elenyésző számban férfiak. Utóbbi abból következik, hogy az erősebb nem képviselői nem ismerkednek meg igazán a jóga céljaival, így nem tartják túl férfiasnak sem. A férfiak amúgy is szívesebben űznek dinamikusabb sportokat. A legnehezebb talán a jógában az, hogy az emberek nehezen tudnak ellazulni és kilépni a mindennapok rohanásából.

Körmendi csoportja kitart a szombathelyi oktató mellett, vannak olyan hölgyek, akik másfél évtizede oszlopos tagok. A jógacsoport a Körmendi Kulturális Központban működik, a nyári szünet után szeptembertől újra. Kiss Gábornak online csoportja is van, ezt a koronavírus-járvány miatt hozta létre, de szeretik, és ha már bevált, nem szüntette meg.