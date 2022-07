- Katasztrofális a helyzet! – foglalja össze tömören Szendrei László, az agrárkamara Heves megyei elnöke, hogy milyen állapotok uralkodnak a mezőgazdaságban a keleti országrészben. – Az állattartók a növénytermesztőknél is nagyobb bajban vannak. Ebben a térségben – hiába lenne meg a fizetőképes kereslet - gabonából és szálastakarmányból is hiány van. A készletek idén talán kitartanak, de a következő aratásig biztosan nem. Emiatt több gazdánál is felmerült: vágóhídra küldik az állataikat, hiszen hónapokon belül elfogy a takarmány, és nem lesz mit adni a jószágoknak. Kamarai elnökként az gondoltam, ezt meg kell akadályozni, hiszen ha egyszerre sok élőállat jelenik meg a húspiacon, akkor az árcsökkenést és további veszteséget okoz a gazdáknak. Másrészt azt is tudjuk, ha valaki felhagy a gazdálkodással, akkor azt a jövőben már nehezebben folytatja. Sürgősen lépnünk kellett. Elkeserítő látni, hogy próbálnak „fennmaradni” a gazdák. A kamarának, illetve a Magosznak ilyenkor kötelező elvállalni a közvetítő szerepet.

Szendrei László megkereste a dunántúli kamarák elnökeit, és közösen dolgoznak a helyzet javításán.

- Összeírtuk az igényeket és azt is, hogy nyugatról mennyi gabonára, szalmára, szénára számíthatunk – folytatta a kamarai elnök. – Fontos, hogy a terményt nem ingyen kérjük, azért piaci árat fizetnek a gazdatársak. Az ügyben többször egyeztettem Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkárral. Tőle azt az ígéretet kaptam, hogy a szállítási költségeket, valamint az útdíjat a kormány átvállalja, így is segítve a tenyésztőket. Ez a példa is jól mutatja, hogy baj esetén a gazdatársadalom képes az összefogásra. Megemelem a kalapom, hogy ilyen sok empatikus és jószívű gazda van a Dunántúlon.

Vas megyéből, a kondorfai Nagy Gábortól 650 réti szénabálát fognak elszállítani a közeljövőben.

- A közösségi oldalon láttam a Heves megyei agrárkamara felhívását. Azonnal döntöttem, én is segítek – mondta lapunknak a vasi gazda. – Úgy gondolom, az az egyetlen járható út, ha - történjen bármilyen baj - összefogunk. Tudom azt is, ha mi szorulunk majd meg, akkor számíthatunk a Heves megyeiekre.

Balázs Nóra, a Heves megyei Pélyen működő Tisztatáj Zrt. igazgatóságának elnöke szerint a térségükben mindig is szélsőséges volt az időjárás, de arra ő sem emlékszik, hogy korábban lett volna ilyen aszályos időszak, mint a mostani. Ezt jól példázza: a 1200 szarvasmarhájuk, köztük 560 tejelő tehén, idén szinte nem is látott friss, zöld füvet.

- Az elmúlt két évben sem esett túl sok csapadék, így a készleteinket nem tudtuk rendesen feltölteni – tette hozzé Balázs Nóra. – Most pedig hiába vásárolnánk, egyszerűen nincs mit. Már silózzuk a kukoricát, kérdés, milyen lesz ennek a beltartalmi értéke, azaz biztosan több szemestakarmányt, tápot kell hozzáadnunk. A költségek pedig tovább nőnek. Ezen okok miatt mi is ki fogjuk használni a kamara által felkínált lehetőséget, azaz dunántúli gazdáktól vásárolunk szemes- és szálastakarmányt.