A Weöres Sándor Óvoda körüli problémákat a lakosság többször jelezte a körzet képviselőjének, dr. Kecskés Lászlónak, aki a sajtótájékoztatón így fogalmazott:

- Szomorúan látom, hogy ez a rész - amiért a korábbi városvezetés és én személy szerint is sok erőfeszítést tettem - milyen állapotban van. Sok a szemét, a kutyaürülék, emellett a fűnyírás is nagyon ritka. Az is elkeserítő, hogy a város egyik legszebb óvodájához ilyen botrányosan rossz minőségű út vezet, ami tele van kátyúval, és eső esetén szinte járhatatlan. Az lenne a kérésünk - tolmácsolva a lakossági jelzéseket is -, hogy bazaltzúzalékkal vagy murvával töltsék fel az utat, hogy járható legyen. Ez szerintem egy minimális kérés - mondta a körzet képviselője.

Illés Károly frakcióvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a városrészen a Ernuszt Kelemen utcánál van egy hulladéksziget, ahol nagyon ritka az ürítés. Ezért az itt élők bármennyire is törekednek a szelektív hulladékgyűjtésre, mégis szemetes a környék. - Sűrűbb hulladékürítést szorgalmazunk, emellett a Dob utcával kapcsolatban is több lakossági jelzés érkezett. Ott 2019-ben elmaradt a hiányzó szakasz leaszfaltozása - akkor Molnár Miklós átállása miatt állt le a beruházás - itt is murvázásra, illetve portalanításra lenne szükség.

Pehi Orsolya a körzetben él családjával, gyermekivel gyakran jár a Weöres Sándor Óvoda környékén. Azt mondja, a problémák valósak, a játszótér szemetes, kevés a hulladékgyűjtő, sok a kutyaürülék, amelyeket kerülgetni kell. A fűnyírás is későn történt meg, múlt héten még óriási fű volt a területen - mondta az édesanya, aki bízik abban, hogy a problémák megoldódnak.