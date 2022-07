A Dózsa György és a Hegyalja utcán is rendszeresen közlekednek autóbuszok: utóbbi a Ság-hegyre vezet, előbbit a távolsági járatok veszik rendszeresen igénybe.

– Tény, hogy ezeknél roszszabb állapotú szakaszok is vannak a városban, de a burkolat már nagyon foltozott volt, a Belügyminisztérium pályázata pedig az éppen ilyen, buszközlekedésre is használt utak felújítását támogatta – mondta el Fehér László polgármester. Emlékeztetett: a két pályázatot tavaly nyújtotta be a város. A két utca felújítási költsége 53 millió forint volt, melyből a város 19 millió forintot finanszírozott, a többi állami támogatással valósult meg. A felújítás során 734 folyóméter és 5377 négyzetméter útszakasz készült el.

– Így kétharmad-egyharmad finanszírozással tudtuk a két utcát felújítani. Önerőből tehát egy utcát tudtunk volna rendbe tenni, a pályázatnak köszönhetően viszont kettő újult meg – húzta alá Fehér László polgármester. Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője elmondta: Kemenesalja központjában az elmúlt időszakban a közlekedés témájában fontos előrelépés volt, hogy kormányzati forrásból befejeződött a vasútállomás renoválása és zajlik a városon átvezető főút felújítása. Ezek éppúgy a közlekedők érdekeit szolgálják, mint a jelentős kormányzati támogatásból megújuló Dózsa György és Hegyalja utca.