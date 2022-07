Korábban lapunk is beszámolt róla, május 24-én feloszlatta magát a település képviselő-testülete, ezért időközi polgármester- és képviselőválasztást kellett kiírni. Akkor az egyik képviselő úgy nyilatkozott - Erre a lépésre már korábban is szükség lett volna, de a rendkívüli jogrend nem tette lehetővé. 2019 októbere óta működik a négytagú testület a polgármesterrel, ez idő alatt két alpolgármester mondott le, ez a pozíció jelenleg is betöltetlen. Időközben egy képviselő is távozott, egy másik pedig éppen most tervezte, hogy leköszön. Ennek a tendenciának gátat kellett szabnunk. Összességében az együttműködés hiánya vezetett idáig, emellett rengeteg helybeli is jelezte, nem tart jó irányba a településünk.

Javában tart már a kampányidőszaka, a jelöltállítás folyamata lezárult. A valasztas.hu információi szerint a négy egyéni listás helyért 12-en indulnak: Baloghné Csernus Gabriella, Somogyi Zoltán, Balogh László, Gömböcz Gábor, Hajba Lajos, Horváth-Bődi Zsuzsanna, Kovács Zsanett, Kovács-Bagics Dóra, Mihátsi György, Mihátsi Róbert, Mihátsiné Dózsa Hajnalka, Nagy Antal.

A polgármesteri székért pedig hárman indulnak: Ács Attila, Balogh László, Mihátsiné Dózsa Hajnalka.

Augusztus 28-án 654-en adhatják le voksukat Ostffyassznyfán.