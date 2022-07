Már többször beszámoltunk Vári Tamás munkáiról, aki egyre több manóajtót hagy maga után különböző helyeken, nagy örömet okozva ezzel az embereknek. Sokan már programot csinálnak, hogy megtalálják ezeket a bizonyos manóajtókat. Vasban és a környező megyékben is bukkanhatunk a különböző alkotásokra, ha figyelmesen sétálgatunk. Nemrég arról számoltunk be, hogy amit a művész Szombathelyen, a Szent Márton utcai aluljárónál helyezett el, valószínűleg túlságosan is megtetszett valakinek és elvitte.

Ezúttal Őriszentpéteren jelent meg egy ajtócska az egyik fa tövében. A vadonatúj street art azért is különleges, mert a helyszín ahová került olyan, mintha egy mesekönyv illusztrációja lenne. Az alkotó, Vári Tamás július 16-án közösségi oldalán mutatta meg követőinek az új manóajtót. Mint írta: "Nyavajáitokkal mostantól fordulhattok az őriszentpéteri vajákos tündérboszorkányhoz".