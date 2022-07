A most megjelenő új formátumú rendszámtábla egy betűvel bővül a korábbihoz képest. A latin ábécé két magánhangzójából vagy két mássalhangzójából, majd újabb két betűjelből és három számjegyből áll. A számjegyek helyén 001-től 999-ig terjedő érték szerepelhet.

Új elemként jelenik meg hazánk címere, és továbbra is megmarad az Európai Unió zászlaja a fehér „H” jelzéssel. A taxik a jövőben „TX”, a Magyar Honvédség járművei „HA”, a rendőrségé „RA”, az Országos Mentőszolgálaté „MA”, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalé „NA”, a büntetés-végrehajtási szervezet járművei pedig „BA” betűjelű rendszámtáblákkal közlekedhetnek, az ideiglenes rendszámokat pedig "I" jelzéssel látják el.

Forrás: Cseh Gábor

Vas megye első új formátumú rendszámtábláját Vámos Zoltán kormánymegbízott adta át július 1-jén Szombathelyen, a Bejczy István utcai kormányablakban. A kormánymegbízott elmondta, hogy az új rendszámtáblák bevezetése felmenő rendszerben történik, azaz a régi típusú, június 30-án érvényes rendszámtáblák a továbbiakban is használhatók maradnak, azokat nem szükséges cserélni. Fontos tudni azt is, hogy a rendszámtáblák hatósági ára változatlan marad, az eddig megszokott 8500 forintért válthatók ki. Egyedi rendszámok igénylésére továbbra is lehetőség lesz, ezek esetében sem változik a díjszabás.

Megyénk első új rendszámtábláját egy őstermelő magánszemély számára adta ki a Kormányhivatal, a jövendőbeli használónak sok balesetmentes kilométert kívánva.