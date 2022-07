- Az szja-mentesség előnyeit a diákok is felismerték: ezen a nyáron a korábbi évekhez képest is több diák szeretne dolgozni - és aki dolgozik, több napot vállal, mint a korábban - mondta Rozmann Balázs, az egyik észak-dunántúli iskolaszövetkezet ügyfélkapcsolati referense. A szombathelyi irodában leginkább fizikai munkák között válogathatnak a diákok, de irodai munkára is egyre több lehetőség adódik. - Ma már 1500 forint alatti órabérrel nem kínálunk munkát, de van olyan pozíció is, ahol óránként 2500 forintot is megkereshet egy tanuló. Az a tény pedig, hogy a bruttó bérük most már valójában a nettó bérük, megnövelte a munkakedvüket – tette hozzá Rozmann Balázs.

Az ügyfélkapcsolati referens azt is elmondta: a projektvezetők beszámolói szerint a diákok 90 százaléka még a nyáron feléli a keresetét - nyaralásra, fesztiválra, okostelefonra költi –, nagyon kevesen tesznek félre. Éppen ezért a legtöbben már júniusban munkába állnak, júliusban még dolgoznak, aztán visszaesik a diákmunkások száma, az augusztust a legtöbben a pihenésnek és a szórakozásnak szentelik.

A hagyományos diákmunkák mellett a szerencsésebbek egészen izgalmas feladatot is találhatnak a szünidőre. Mint például a kőszegi Németh Gergő, aki három diáktársával együtt a Kőszegi Várszínház csapatát erősíti a nyáron. Gergő elmondta, hogy a várban "két műszakban" dolgoznak. Délelőtt a plakátokat helyezik ki, valamint a várat „teszik rendbe”. A délutáni, esti „műszak” szerinte az izgalmasabb, akkor a színházi előadások körül van dolguk, mondjuk díszletet pakolnak.

- Hivatásként nem vonz a színházi munka, de jó belecsöppenni a kulisszák mögötti színházi világba. Más, mintha csak nézőként lennénk ott – magyarázza Gergő, aki azt is elárulta: ősztől egyetemre fog járni, így a diákmunkával megkeresett pénz egy részét félreteszi, a másik felét pedig nyaralásra költi.