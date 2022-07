Az elmúlt heti összesített adatokat közöljük. A beoltottak száma 6 412 843 fő, közülük 6 199 845 fő a második, 3 887 027 fő a harmadik, 311 547 fő már a negyedik oltását is felvette. Az elmúlt héten összesen 10 255 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 951 079 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 40 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 736 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 883 085 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 21 258 főre nőtt. Jelenleg 866 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 1083-an vannak.

A fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben enyhén emelkedett, ezért ismét felhívjuk a figyelmet az oltás fontosságára. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól. A kórházi oltópontokra jelenleg pénteken 14 és 19 óra között lehet menni időpontfoglalással vagy akár anélkül is, augusztustól pedig ismét két oltási nap lesz - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A közzétett adatok szerint az elmúlt egy hétben 320 új koronavírusos esetet regisztráltak a szakemberek Vas megyében. Ezzel együtt megyénkben 55949-re nőtt a megbetegedettek száma.

Az esetszámokban markáns emelkedés figyelhető meg, ugyanis egy héttel korábban 289, míg azt megelőzően 118 teszt lett pozitív.