z elmúlt heti összesített adatokat közöljük. A beoltottak száma országosan 6 411 997, közülük 6 199 038-an a második, 3 884 792-en a harmadik, 305 920-an már a negyedik oltásukat is felvették.

Az elmúlt héten Magyarországon összesen 4663 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 932 788-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 14, többségében idős, krónikus beteg, így a járvány kezdete óta a koronavírus miatt 46 661-en vesztették életüket. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg ez a szám 1 874 932-t mutat, az aktív fertőzöttek száma pedig 11 195-re nőtt. Jelenleg 488 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 428-an vannak. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét – ez is olvasható a koronavírus.gov.hu oldalon.

Vas megyében az elmúlt hét napban 118 új koronavírus esetet regisztráltak a szakemberek. Az összes fertőzöttek száma ezzel megyénkben 55 340-re emelkedett.

Dr. Schneider Ferenc, a szombathelyi kórház infektológiai osztályát vezető főorvos korábban a Vas Népének úgy nyilatkozott: az év eleje óta a vírus omikron variánsának alvariánsai fertőznek és a szomszédos országok helyzetéből kiindulva Magyarországon, és Vas megyében is egyre több újonnan beazonosított fertőzöttre számíthatunk.

A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja is folyamatosan növekszik a vasi szennyvízben. A szakemberek továbbra is oltakozásra buzdítanak: július 1-jétől a kórházi oltópontokon péntekenként lehet az oltást kérni, illetve a háziorvossal egyeztetve a rendelőben is megkapható a vakcina.