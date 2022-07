Vas megyében júniusban 96 új fertőzést regisztráltak a szakemberek, csütörtökön három fertőzöttet kezeltek a Markusovszky-kórház infektológiai osztályán. Dr. Schneider Ferenc, a kórház infektológiai osztályát vezető főorvos elmondta: csütörtökön három koronavírus-fertőzöttet kezeltek az osztályon. Mindhármuk olyan idős ember, akinek más betegsége is van.

A főorvos hozzátette: az év eleje óta a vírus omikron variánsának alvariánsai fertőznek és a szomszédos országok helyzetéből kiindulva Magyarországon, és Vas megyében is egyre több újonnan beazonosított fertőzöttre számíthatunk. Szerdai adatok szerint megyénkben júniusban 96 új fertőzést regisztráltak a szakemberek. Ezzel együtt az összes fertőzöttek száma elérte az 55 ezer 222-t.

A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja is folyamatosan növekszik a vasi szennyvízben. A szakemberek továbbra is oltakozásra buzdítanak: július 1-jétől a kórházi oltópontokra péntekenként lehet oltásra menni, illetve a háziorvossal egyeztetve a rendelőben is megkapható a vakcina.