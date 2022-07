A Tógazda ZRT. nagyberki telephelyéről az elmúlt kedden-és szerdán az alábbi halmennyiség érkezett vizeinkbe: a vasvári tavakba 355 kg, a Marcal folyóba 304 kg, a Püspökmolnári tóba 357 kg, a Nagypiriti tóba 352 kg, a Magyarszecsődi tóba 350 kg, az Újperinti I. sz. tóba 261 kg, a Szombathelyi Csónakázó-tóba 353 kg, a Szombathelyi Horgásztóba 252 kg, a Gersekaráti Sárvíz-tóba 1050 kg, míg a Csánigi tóba 357 kg-ot pontyot telepítettek a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének szakemberei.

A haltelepítések után általános horgászati tilalmat nem rendeltek el egyik vízterületen sem, hogy mindenki minél előbb tudjon a szenvedélyének hódolni.

Természetesen, amennyiben a beszerzési lehetőségek és a ráfordítható anyagi források lehetősé teszik, a Szövetség – összhangban a folyóvizek halgazdálkodási tervével – tervezi más, őshonos halfajok őszi beszerzését és telepítését is.

Forrás: VN

A következő néhány hétben a lehalászások és a szállítókapacitás függvényében az alábbi telepítések várhatóak a vasi horgászvizeken:

A tervek szerint a Merseváti tó, a Rába folyó Nicknél és a celldömölki-tó is ugyancsak 300 kg a hallal lesz gazdagabb, továbbá a kerkaszentkirályi holtágba 250 kg, a kerkafalvi Kéthatár tóba 300 kg, a Vadása tóba 350 kg hal kerül. A szentgotthárdi Hársas-tóba 350 kg, a Rába ikervári műcsatornájába 350 kg, a Rába folyó Körmendi szakaszánál 300 kg, illetve Alsószölnöknél pedig 350 kg halat telepítenek.

A Szövetség kéri a horgász sporttársakat, hogy az országos halhiány és az emelkedő árak miatt különösen nagy figyelmet fordítsanak a halak méretét és a napi kifogható mennyiséget korlátozó szabályok betartására. A halászati őrök a továbbiakban is kiemelten fogják ellenőrizni a megtartott és a fogási naplóban bejegyzett halak egyedsúlyát is. Az éves mennyiségi kvóták betartása érdekében a fogási naplóba beírt és a valós egyedsúly közti jelentős (0,5 kg-nál nagyobb mértékű) eltérést a halászati őrök szankcionálni fogják, ezért minél pontosabban jegyezzék be megtartani kívánt halakat.