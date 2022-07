A szombat estén majdnem kifogott az eső, de a közönséget nem tántorította el: a helybelieken lívül az Őrség távolabbi pontjairól, a Balaton mellől és Budapestről is jöttek érdeklődők. A nyári zápor után gőzölgött az aszfalt a leszálló sötétben, már az erdők közt kanyargó úton megkezdődött a regénybe illő élménysorozat. A sokak ifjúságának emlékszellőit újrafújdogáló Bojtorján zenélte be a falut: messze szálltak az ötven éve (!) együtt játszó együttes közismert dallamai a Szarvas portáról. Érdekes módon nem csak idősebbek - akik számára ez nosztalgia volt -, hanem fiatalok is együtt tudták énekelni a zenekarral a jól ismert számokat, pedig ma már nagyon nem ez szól a rádióban. Talán mert az elmúlt fél évszázad alatt népdallá vált a Vigyázz magadra, fiam!, a 16 éves, a Budapesttől Miskolcig és a Bojtorján-szerzemények mind.