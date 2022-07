Az idei horgászviadalt Karácsonyi Tamás halászati őr készítette elő a helyek rendbe tételével, kaszálásával. A korán érkezők felhőtlen, napsütéses időben, gyenge déli szélben várhatták a megnyitót. Kovács Ákos, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetség Ifjúsági Szakbizottságának elnöke, valamint a Mohosz részéről Tóth Adrienn köszöntötte az idén jelentkezett hat fiatalt. A hagyományokhoz hűen a megnyitó után az elméleti tesztsor kitöltésével kezdődött a verseny. A kérdések között több halfelismerési feladat is szerepelt. Mindannyian a félórás időkeretnél korábban végeztek, de végül Linter Hunor várhatta első helyről a következő feladatot, a barkácsolást. A versenyzőknek egy spiccbotos keszegező finomszereléket kellett összeállítaniuk.

A szövetség biztosított minden eszközt, a fiataloknak csak a tudásukra és kézügyességükre volt szükségük. Pluszpont járt például, ha a versenyző az előkét szakszerűen kötötte a főzsinórhoz, illetve az ólmokat helyesen helyezte el az úszó alatt. A szerelék összeállításánál Szélesi Sára, az egyetlen női induló bizonyult a legügyesebbnek, így két versenyszám után meglehetősen jó helyről várhatta a horgászversenyt. A pálya nehéznek bizonyult, mivel a reggeli mérsékelt szél viharossá erősödött, a rakós módszer igencsak igénybe vette a résztvevők fizikai és szellemi tűrőképességét. Jobbára a kisebb méretű fehér halakat, illetve törpeharcsákat célozták meg.

Félidőnél már olyan mértékűre erősödött a szél, hogy a versenyzők többsége áttért a spiccbotra. Az ügyesebbeknek nem okozott gondot, hogy rövidtávon kell pecázni, hiszen a jó etetésre odaállt a törpeharcsa, ütemesebb pecát kényszerítve ki. A gyors mérlegelés után a halfogásban az első helyen Bucsek Máté végzett, a második helyen Linter Hunor, harmadikként Szélesi Sára léphetett fel az ideiglenes dobogóra. Az utolsó feladat előtt már érezni lehetett, hogy Szélesi Sára és Linter Hunor között dőlhet el összetettben a győzelem. A célba dobásban az időjárás megnehezítette a résztvevők feladatát. A tízméteres távot többen remekül teljesítették, de a tizenöt méteren már nehezebb dolguk akadt a versenyzőknek az orkán erejű szél miatt.

Ezen megmérettetésen Szélesi Sára kiemelkedően szerepelt, hiszen az elérhető 100 pontból 72 pontot szerzett. Az idei horgászviadalt ös - szesítésben első helyen a stabil horgászattal, a jó szereléssel és a jó elméleti ismeretekkel rendelkező Linter Hunor (Répcelaki HE) nyerte. Második helyen végzett összesítésben mindössze egy ponttal lemaradva Szélesi Sára (Lokomotív HE). A bronzérmes Csizmazia András (Lokomotív HE) lett. Az első három helyezett nagy értékben vehetett át felszereléseket a Mohosz támogatásával. Az első három helyezett továbbjutott a Mohosz által megszervezendő nyári táborba. A szövetség, illetve a Dechatlon nem feledkezett meg a többiekről sem, valamennyi induló ajándékcsomaggal gazdagodott.