Bár a termőterület 15 százalékkal csökkent az előző évhez képest, a technológiai fejlődésnek és az öntözésnek köszönhetően a hozam stabilizálódott. Görögdinnyéből 130-140 ezer, sárgából 12-15 ezer tonnára számítanak a gazdák ebben az évben. Most még van import áru a piacon, ami elsősorban Görögországból érkezik. A görögdinnye kilónkénti ára 300-400 forint között mozog. Néhány áruházban már van magyar termés is, ez valamivel drágább, egyes üzletekben közelíti az 500 forintot a kilónkénti ár. A sárgadinnyéből már több helyen van hazai, ennek kilóját átlagban 650-700 forintért adják, a mézdinnyéért - vagy más néven kanári dinnyéért - pedig 800 forint körül kell fizetni.

Az idei kedvező időjárásnak köszönhetően a termelők a tavalyi évhez képest korábban kezdhették meg a betakarítást. Első körben a magvas görögdinnyéket szállítják, majd az érési folyamatoktól függően a magszegény és a sárga bélű görögdinnyéket. A Kőszegre vezető út mentén található zöldség-gyümölcsárusnál nagy mennyiségben találunk dinnyét. Egészet, felet, negyedet is lehet kérni, utóbbiak megmutatják, milyen is belül a dinnye: gyönyörű piros, aki kóstolja, azt mondja, hogy finom édes is. A legkisebbek 10-12 kilósak, a legnagyobbak akár 20 kilósak is lehetnek. Ez még görög importáru, várhatóan a hétvégére lesz magyar dinnye is.

Forrás: Unger Tamás

-Marokkói dinnyével kezdtünk, aztán jött a görög és az olasz, most pedig várjuk a magyart. A vásárlók ragaszkodnak a magyar áruhoz, sőt van, aki kimondottan a hazai dinnyére esküszik. Várhatóan 350 forint lesz a kilónkénti ára, előre nehéz megjósolni, hogy mennyivel megy lejjebb ez az ár. A tervek szerint a hétvégétől árusítunk magyar dinnyét - tudtuk meg az árusítóhelyen Gráczer Gézától, aki az üzlet tulajdonosával egyeztetve azt is elárulta, hogy hozzájuk Békés megyéből, Medgyesegyházáról szállítanak a hazai gazdák. Sárgadinnyéjük már két hete van, az Bács-Kiskun megyéből érkezik egy tiszaalpári termelőtől.

Forrás: Unger Tamás

Bár a görögdinnye keresett exportcikk, az itthon megtermett mennyiség jelentős része így is a hazai piacon kel el. Magyarországon öt nagyobb termőtájon foglalkoznak dinnyetermesztéssel. Békésben 1100 hektáron, a Szabolcsi-Hajdúsági termőkörzetben 800 hektáron, míg a Heves-Jászsági termőkörzetben 200, a Tolnai-Fejér körzetben 300, Baranyában pedig 180 hektáron termesztenek görögdinnyét. A fennmaradó rész kisebb szórvány területeken található. A sárgadinnye-termőterület nagyjából harmada Bács-Kiskun megyében, további harmadrésze Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. A FruitVeb szakmai szervezet becslése szerint egy tipikus magyar család 5–8 kilogramm dinnyét szeret venni egyszerre. Ez a vásárlási szokás már a magyar fogyasztók 80 százalékára jellemző, ezért a termelők is igyekeznek kisebb vagy közepes méretű terménnyel megjelenni a boltokban.