A polgárőrök és a horgászegyesület halőreinek közös járőrözésével vált teljessé azoknak a biztonsági intézkedéseknek a köre, amelyekkel a város - különösen a tavak környéke - nyugalmát szerette volna visszaállítani az önkormányzat. A nyári szezonban jelentősen megnőtt a fürdővárosban tartózkodó turisták száma, ugyanakkor az elmúlt hónapokban az ukrán vendégmunkások száma is megemelkedett. A Csónakázótó és környéke pedig az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően - Sárvár legkedveltebb szabadidőparkja lett. Itt fordult elő a közelmúltban egyre többször italozás, hangoskodás, szeméthegyet hátra hagyó buli, tiltott fürdőzés.

A város vezetése kiemelt feladatának tekinti a közterületek rendjének és biztonságának fenntartását, a sárváriak nyugalmának megőrzését. Az önkormányzat ennek érdekében rendeletet alkotott a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról és más rendzavaró magatartási formák tiltásáról. Az ukrán nyelven is kihelyezett táblák jelzik, hogy a tóban fürödni tilos, engedély nélkül nem lehet horgászni, tüzet rakni és használni a vízi eszközöket. Aki megszegi a szabályokat, 150 ezer forint pénzbírsággal sújtható.

A Sárvári Rendőrkapitánysággal közösen naponta 8 és 16 óra között járőrpár - egy rendőr és közterület-felügyelő - vigyázza a parkban a rendet. Mindennap 16 és 21 óra között biztonsági őröket is foglalkoztat az önkormányzat a Csónakázótó körül, őket a 06/30/6709064-es telefonszámon hívni is lehet, ha valaki veszélyt észlel. Hétvégén szintén ez a szolgálat ad éjszakai őrséget 23 órától reggelig a szabadidőparkban és a vendéglátóhelyek környékét autóval járva. Emellett most már a horgászegyesület nyolc hivatalos halőrrel is szervez közös járőrözést a polgárőrökkel. – Az idén jelezték a horgászok, hogy megbomlott a sárvári tavak békéje, sok a rendbontás – összegezte a panaszokat Tóth Lajos, a Sárvári Kinizsi Sporthorgász Egyesület vezetője.

– A horgászegyesület keresett meg bennünket az együttműködési megállapodással. A tavak körül a halőrök az illetékesek, mi segítjük az ő munkájukat is – mondta el Varga Miklós, Sárvár Város Polgárőr Egyesületének elnöke. – Az intézkedések hatása már érzékelhető, kevesebb a rendbontás, sőt az eddigi 12 zsákkal szemben csak két zsáknyi szemét gyűlik össze a tavak környékén – számolt be Molnár Sándor hivatalos halőr.