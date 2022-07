A Köpönyeg előrejelzése alapján kitart a kánikula vasárnap is Vas megyében. A délelőtti órákban már 27 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála, délelőtt átlagban 24-27 fok várható. A délután folyamán a 34 fokot is elérhetjük. Csapadék előreláthatólag nem várható, és front sem lesz térségünkben. A déli órákban, ha tehetjük ne tartózkodjunk napon, ugyanis az UV sugárzás ma is extra erős fokozatot ér el. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz.