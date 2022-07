A házigazda köszöntője után Tóth Balázs polgármester beszélt arról, hogy ez a magánkezdeményezés egy új színfolt Vasvár életében, amely Rásó Miklós közismert ügyvéd édesapjának, dr. Rásó Marótnak is emléket állít. A magyar életmódért és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztosnak most kinevezett V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő a családtörténetek jelentőségéről szólva kiemelte: Vasvár polgári hagyományban szegény, ritka az értelmiségi. Jó példát ad, fontos örökség Marót ügyvéd 19. századból hozott kultúrája (már az édesapja, dr. Rásó Béla is ügyvéd volt) a maga tapintatosságával, udvariasságával, kifinomultságával együtt, amelyben a munkásság és az életmód szerves egységben volt. Az emlékház nemcsak materiális érték, hanem egy kor és egy magatartásminta bemutatása is.

A ház tele van vadásztrófeákkal – átvéve édesapjától a szenvedélyt, Rásó Miklós maga is vadászik –, mementói egy olyan világnak, amibe az Országos Magyar Vadászkamara hasonló kiállítások révén is szeretne betekintést adni, elfogadtatni a nagyközönséggel a vadászat szükségességét. Erről beszélt Gagyi István, a kamara Vas Megyei Területi Szervezetének elnöke, további támogatásáról biztosítva Rásó Miklóst, ha a tárlatot bővíteni szeretné, és kifejezve reményét, hogy még sokat vadásznak együtt.