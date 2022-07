A munkavégzés első napján, július 5-én kedden 7 órától az útlezárás érinti a 8633-as jelű Bő – Lócs összekötő út és a Gyóró – Csepreg összekötő út keresztezését is. Ezalatt a közlekedők Lócsról a Petőfi Sándor utcán keresztül juthatnak el Bük felé. Július 6-a, szerdától kezdődően ez a csomópont azonban már korlátozás nélkül lesz használható, így terelőútként a Bő – Lócs összekötő út is igénybe vehető a munkálatok végéig. A lezárás ideje alatt a célforgalom, például a gazdálkodók továbbra is elérik majd területeiket, a konkrét munkavégzési helyen napközben áthajtani azonban nem lehet. A munkavégzéssel érintett szakaszon munkaidőn kívül is sebességkorlátozásra, megváltozott útviszonyokra kell számítani a közlekedőknek - tájékoztat közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A felújítási munkák idején a hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.