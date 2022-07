A hegyhátsáli önkormányzat a Magyar falu program 2021-es pályázati támogatásából szerzett be kommunális eszközöket, 9, 7 millió forintért. A Magyar falu program idén kiírt pályázatán is nyert a település: útfelújításra 9,9 millió forintot fordíthattak. Ebből a pályázati forrásból a Temető utca és a Csarnok utca újult meg, így egy kivételével minden utcát helyreállítottak Hegyhátsálon, de ahogy Horváth Magdolna polgármester fogalmazott - arra is van beadott pályázata a falunak.

Forrás: Szendi Péter

- Az útfelújításokra is büszkék vagyunk, de nagy szükség volt a kommunális eszközökre is, hiszen évek óta nincs közmunkás a településünkön, mindössze egy dolgozó látja el négy órában a kommunális feladatokat. Munkájában nagy segítségére lesznek az új eszközök, a kistraktor, a lombfúvó, a damilos kasza, az ágaprító és a hótolólap - mondta a hegyhátsáli polgármester.

V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy nagyon nehéz a helyzet, de a kistelepülések fejlesztését nem szabad abbahagyni. A Magyar falu program átláthatóságával, gyorsaságával erre ad lehetőséget. Az új kommunális eszközöket és az utat Takács László plébános áldotta meg az ünnepség végén.