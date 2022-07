Gersekaráton jellemző, hogy a falu és a környék lakói akár naponta kimennek munka után fürdeni, kikapcsolódni. Mindösszesen ötszáz forint a belépő – helyieknek kedvezmény nincs -, a három év alatti gyerekeknek ingyenes – tudjuk meg Pásztory Istvánné polgármesterasszonytól. A strandot és az eszközök kölcsönzését az önkormányzat működteti. Vannak új napernyők, amelyek használata ingyenes, a nyugágyakért napi 800 forintot kell fizetni. A sup és a kajak bérlése 2000 forint/óra, ha valaki saját eszközt hoz, beviheti a tóba, de fizetni kell érte, 2000 forintos napidíjat. Ez a Balatonon is így van – magyarázza a polgármester, aki az idei újdonságok között mondja el, hogy kitisztították a gazból kempinget, a faházas részt és a teniszpályát is, a kutyás strandon stéget helyeztek el, megnyesték a fákat, bokrokat. A strand életét a hőségben egy harminc méter hosszú árnyékoló és egy párakapu sor teszi kellemesebbé. Az egész piciknek szánt pancsolót is leárnyékolták.

Babos-Szöllősy Gabriella és a fia, Benett (7) saját suppal járnak ki a gersekaráti tóra, a Sárvár melletti Csényében laknak. A kisfiú nagyon önálló, jó az egyensúlyérzéke a supon, szívesen evezget a sekély vizem, a biztonság kedvéért mentőmellény is van rajta. Az édesapjával gyakran jön ide horgászni, fogott már nagyobb, egy-két kilogrammos halakat is.

Déri Krisztina a keresztlányával, Dominika jött ki fürdeni, labdázni, akár naponta szeretik élvezni a tó vizét. Németh Zoltánné a férjével és a négy unokájával üldögél egy pokrócon, a gyerekek épp megették a hűtőtáskában hozott szendvicseket, mennek a büfébe hamburgerezni, a nagypapa lángost kér. Bükön laknak, a gersekaráti tó túloldalán van a nyaralójuk, a gyerekek sok időt töltenek velük a nyári szünetben. Két-három napra szoktak eljönni Gersekarátra, aztán hazamennek, mert otthon is van teendő. A két fiúcska ügyesen úszik, a lánykák úszógumit használnak, a nagyszülők tudnak úszni, de valamennyien csak a 1,2 méteren kitett bójákig mennek be a vízbe. Hatodik éve járnak ide rendszeresen, a nagymama azt mondja, az utóbbi években a strand csodálatos változáson ment át, szép, rendezett a környezet, és nincs tömeg, mint a Balatonnál. Ezért inkább idejönnek, és persze számítanak az árak is, hiszen a férjével nyugdíjasok. A belépő fejenként ötszáz forint, és még megengedhetnek valamit maguknak a büfében is.