Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán arról számoltak be, hogy mentők segítették világra egy szolgálatban lévő rendőr gyermekét.

- Egyedül volt otthon az a 25 év körüli, 38 hetes kismama, akinél váratlan gyorsasággal indult meg a szülés tegnap. Perceken belül helyszínre érkező csurgói mentők megvizsgálták a fiatal asszonyt és - helyesen - úgy döntöttek, hogy már nem indulnak kórházba vele, hanem a legközelebbi esetkocsi segítségét kérték. Közben az is kiderült, hogy az édesapa éppen rendőri szolgálatot teljesít, így ő telefonon követte a felgyorsult eseményeket. Az életmentők segítségével a fiatal édesanya mindössze 3 tolófájást követően világra hozhatta első gyermekét, aki rögtön fel is sírt. Helyszíni ellátást követően, végül az egészséges kislányt és a boldog anyukát is stabil állapotban szállíthatták kórházba - részletezték a bejegyzésben.

Kiemelt képünk illusztráció!