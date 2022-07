Kedd reggelre Burgenlandban 305 új fertőzés történt a koronavírus-koordinációs munkatársak szerint, így a tartomány fertőzötteinek száma 3275. A burgenlandi kórházakban jelenleg 32 koronavírusos beteget ápolnak elszigetelten, közülük hármat intenzív osztályon. Az elmúlt egy hétben sajnos két, a koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset is történt a tartományban.

Osztrák szakemberek szerint a koronavírus-járvány következő hulláma felszálló ágában van. Az országban ugyanis a fertőzések száma és a Covid-19 miatt kórházba került betegek száma is növekszik – írja a burgenland.orf.at. A kórházak - kismartoni Brothers of Charity Hospital, a KRAGES és a Burgenland Hospitals GmbH - az előző járványhullámok során kidolgoztak egy közös eljárási ütemtervet, eszerint kezelik a fertőzött eseteket a tartományban, erről a kormánnyal is megállapodtak. Egyelőre jó jel, hogy Ausztriában egyetlen kórházban sincs szabadságolási tilalom.

Burgenlandban jelenleg körülbelül 400 ember fertőződik meg a koronavírussal naponta. Ez viszonylag magas szám az előző évhez képest. Az Országos Oltási Bizottság a negyedik részleges oltás felvételét javasolja 65 év felettieknek és a veszélyeztetett csoportba tartozóknak – az ajánlást Burgenland tartomány is követi. Ezzel együtt mindenki más, akinek a harmadik oltás felvételétől eltelt négy hónap, felveheti a negyedik oltását. Erre két lehetőség áll rendelkezésre jelenleg: egyrészt lehet online időpontot foglalni a Burgenland tartomány honlapján található elektronikus oltási platform segítségével. A másik opció, hogy a háziorvosnál kér a páciens oltási időpontot. Így azonban nem biztos, hogy rögtön oltáshoz juthat az illető, ugyanis a háziorvosok megvárják, amíg minimális számú oltásra hajlandó ember jelentkezik és egy közös időpontra hívják be őket.