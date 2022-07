Pénteken az éjjeli órákban megyénket is elérték a hidegfronttal érkező zivatarok. Sok helyen heves széllökések is kísérték a vihart, ezeknek esett áldozatául egy méretes gesztenyefa is Celldömölkön. A Kráter Önkéntes Tűzoltó És Polgárőr Egyesület osztotta meg közösségi oldalán a kb 10m-es kidőlt fáról készült képeket, amelyeken jól látható, hogy a törzs és a vaskosabb ágak több ott parkoló autót is megrongáltak.

Forrás: Facebook/Kráter Önkéntes Tűzoltó És Polgárőr Egyesület

