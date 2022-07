Mesteri egyetlen hosszú, kanyargós utcáján, az egyik ház előtt mesefa áll: pici kalitkákkal, madarakkal, lámpákkal, elképzelhető, hogy éjszaka világít is a mesteri kompozíció. A manók és törpék feljutását létra segíti mókussal. Valaki szépet álmodott, még a teniszütőt is kitette az egyik ágra, virágokkal díszítve. Nem beszélve arról a néhai zsíros bödönkéről, amire most az van írva: Mesteri Trevi-kút.

Talán a római szokást hozták haza egy utazásról, és ebbe a kis bödönbe is fémpénzecskét kell dobálni háttal, ha valaki szeretne ide visszatérni. De lehet, hogy nem kell háttal állni, hogy könnyebb legyen a mutatvány: egyszerűen csak bele kell dobálni az aprót a gyűjtőedénybe, hogy szerencsénk legyen. Tessék kipróbálni!