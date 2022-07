Az intézet életében ez az első ilyen tábor volt, napközis jelleggel, az 5-8. osztályos gyerekek számára szervezték. A helyszínt az ELTE szombathelyi kampusza és laborjai adták, a napköziben kétfogásos ebédet és uzsonnát kaptak a gyerekek az egyetemi menza éttermében. A táborban a szakmai jellegű foglalkozásokat Lajber Kristóf és Bátorfi János György gépészmérnök PhD hallgatók tartották. A teljes táboroztatást hárman végezték, Szirmay Judit kommunikációs munkatárssal együtt, tizenkét gyermek izgalmas, színes programjáról gondoskodtak hétfőtől péntekig, reggel nyolctól délután négy óráig. Napirenden volt többek közt a Thinker Cad 3D tervező program megismertetése a gyerekekkel, ennek keretében 3D tervezőversenyt is rendeztek. A gyerekek terveztek ókori római templomot, versenyautót, fényképezőgépet, laptopot, rollert, de rakétát is bolygókkal. Az első három helyezett 3D nyomtatással készült érmet kapott, az 1. helyezett (gyermek)pezsgőt is vihetett haza.

-A szombathelyi gépészek laborállományát is megmutattuk a gyerekeknek, mikroszkóp alatt vizsgáltak darazsat, fedeles szárnyú bodobácsot, de még pillangó bábját is megnézhették. A gyártáslaborban beindítottuk a vízvágó gépet, hogy megnézhessék, és autót szereltek a maguk módján – tudtuk meg Szirmay Judittól. - Ellátogattunk az Agora Művelődési és Sportházba a Furfangos Csodavilág óriás játékkiállításra, és sok sportversenyt is rendeztünk nekik az egyetemi sportpályáján.

A tábor legkedveltebb foglalkozása egyértelműen a 3D tollal való alkotás volt. A gyerekek megalkották az Eiffel tornyot, Harry Potter szemüvegét, angol telefonfülkét, virágot, a Big Ben-t. Általában kész rajzot kaptak, amely segítségével létrejöttek az alkotások, de voltak, akik egy-két nap után egyedi terveket is készítettek. Az eredeti terv az volt, hogy a keddet szánjuk a 3D tollra, de annyira élvezték, hogy egész héten dolgozhattak vele, a sportversenyek után ez lett a pihenő foglalkozás. Utolsó foglalkozásként gyurmából és hurkapálcából kellett hidat építeni, erre 45 perc állt rendelkezésre, a gyerekek két csapatban dolgoztak. A nyertes csapat gyerekpezsgőt, csokoládét kapott jutalmul, amit helyben el is fogyasztottak.

-Gyerekpezsgővel koccintottunk a tábor végeztével a sikerre, és arra, hogy a résztvevők kivétel nélkül mindannyian jönnek jövőre is barátokkal és unokatestvérekkel együtt, már le is adták a jelentkezést. Így a tábort biztosan jövő nyáron is megrendezzük – mondta Szirmay Judit, aki a tábor megálmodója volt. A megvalósítása érdekében felkereste Tóth Balázs volt gépészmérnök hallgatót, aki minimérnök honlapot indított, és táborszervezési tervei voltak. Innen indult el a közös munka. A szülői visszajelzések alapján kevés olyan tábor van Szombathelyen, amely „okosító" jellegű, és az iskolás korosztály érdeklődését kielégíti, úgyhogy a minimérnök tábor szép jövő elé néz.