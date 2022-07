Májusban hirdették ki: Nemesládony 3.371.850 forintot nyert a Magyar Falu Programban kommunális eszközök beszerzésére. A támogatás révén fűnyíró traktorral és a hozzá tartozó hótoló lappal, utánfutóval és hólánccal, motoros fűkaszával, fűrésszel, fűnyíróval, lombfúvóval, elektromos ágaprítóval és az ahhoz tartozó áramfejlesztővel bővült a falu gépparkja.

Rubóczkiné Börczy Viktória, a falu polgármestere elmondta: a település nagyon hálás a kormánynak és Ágh Péter országgyűlési képviselőnek, amiért a hozzájuk hasonló kis településeket is támogatják, ugyanis az ekkora falvak önerőből ilyen fejlesztéseket nem tudnának megvalósítani.

Azt is hozzátette: az eszközökkel a falu közterületeit fogják karban tartani - könnyebb, gyorsabb lesz velük a munkavégzés.

- Kormányzati támogatásból az elmúlt években több célra is jutott Nemesládonyban. Korábban a falubuszra és a temetőre érkeztek források, az orvosi rendelő is megújulhatott, idén pedig közterületet rendben tartó eszközökre kaptak támogatást. Ennek révén még szebb és rendezettebb lehet a falu képe, amely az itt élők révén már eddig is nagyon szerethető volt – fogalmazta meg Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője.